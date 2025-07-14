Jadwal MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Juara Lagi?

JADWAL MotoGP Republik Ceko 2025. Akankah pembalap bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, juara lagi?

Marquez baru saja meraih kesuksesan besar di MotoGP Jerman 2025 yang digelar pada akhir pekan kemarin. Dia sapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama.

1. Berjaya di MotoGP Jerman 2025

Mentas di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu 13 Juli 2025, kiprah manis ditunjukkan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025. Pembalap berpaspor Spanyol itu benar-benar tidak terkejar oleh yang lain sepanjang 30 putaran.

Bahkan, nasib apes dialami dua pembalap yang membuntuti Marquez di belakang sejak awal balapan, yakni Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Mereka malah harus terjatuh duluan.

Pencapaian manis Marquez di MotoGP Jerman 2025 membuatnya sapu bersih kemenangan lagi pada musim ini. Ini jadi kemenangan sempurna ketujuhnya di MotoGP 2025.

Marquez pun kukuh di puncak klasemen dengan 344 poin. Dia unggul hingga 83 angka dari Alex Marquez yang mengekor di posisi kedua.