Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Juara Lagi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |08:30 WIB
Jadwal MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Juara Lagi?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JADWAL MotoGP Republik Ceko 2025. Akankah pembalap bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, juara lagi?

Marquez baru saja meraih kesuksesan besar di MotoGP Jerman 2025 yang digelar pada akhir pekan kemarin. Dia sapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama.

Fermin Aldeguer: Level Marc Marquez Jauh Lebih Tinggi dari Semua Pembalap MotoGP!

1. Berjaya di MotoGP Jerman 2025

Mentas di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu 13 Juli 2025, kiprah manis ditunjukkan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2025. Pembalap berpaspor Spanyol itu benar-benar tidak terkejar oleh yang lain sepanjang 30 putaran.

Bahkan, nasib apes dialami dua pembalap yang membuntuti Marquez di belakang sejak awal balapan, yakni Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Mereka malah harus terjatuh duluan.

Pencapaian manis Marquez di MotoGP Jerman 2025 membuatnya sapu bersih kemenangan lagi pada musim ini. Ini jadi kemenangan sempurna ketujuhnya di MotoGP 2025.

Marquez pun kukuh di puncak klasemen dengan 344 poin. Dia unggul hingga 83 angka dari Alex Marquez yang mengekor di posisi kedua.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176619/marc_marquez-IgUl_large.jpg
Marc Marquez Wajib Waspada, 2 Pembalap Ini Diprediksi Jadi Pesaing Utama di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176734/marc_marquez-YWaq_large.jpg
Berkat Doa dan Dukungan Penggemar, Marc Marquez Makin Semangat Comeback di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176657/regulasi_motogp_2027_tetap_tidak_akan_mengubah_posisi_ducati_corse_dan_marc_marquez_sebagai_kandidat_kuat_juara_dunia-VaMU_large.jpg
Ducati dan Marc Marquez Tetap Favorit Juara meski Regulasi Berubah di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176644/berikut_lima_pembalap_motogp_termuda_yang_raih_gelar_juara_dunia-lQxp_large.jpg
5 Pembalap MotoGP Termuda yang Raih Gelar Juara Dunia, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176633/francesco_bagnaia_dan_marco_bezzecchi-Rezc_large.jpg
5 Calon Kuat Juara MotoGP Australia 2025, Nomor 1 Penyebab Marc Marquez Absen di Phillip Island!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176613/marco_bezzecchi-9eQq_large.jpg
Marco Bezzecchi Absen di MotoGP Australia 2025 Usai Tabrak Marc Marquez di Sirkuit Mandalika?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement