Menangi MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Girang Kuasai Sirkuit Sachsenring Lagi

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Marc Marquez girang usai memenangi MotoGP Jerman 2025. Pasalnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu bisa berkuasa lagi di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal.

Marquez tampil dominan dengan mengasapi Alex Marquez dan Francesco Bagnaia pada MotoGP Jerman 2025 Minggu (13/7/2025) malam WIB. Manisnya, ia menandai balapan ke-200-nya dengan kemenangan.

1. Sudah Yakin Menang

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap berusia 32 tahun itu sangat senang bisa kembali merasakan podium teratas di Sirkuit Sachsenring setelah terakhir kali pada 2021. Ia mengaku masih sangat kuat di sirkuit tersebut.

“Luar biasa bisa menang lagi di sini. Saya masih merasa kuat di Sachsenring,” kata Marquez, dikutip dari Motosan, Senin (14/7/2025).

Pria kelahiran Cervera itu mengaku Ducati Lenovo sejak awal sudah percaya diri bisa merebut podium teratas. Pasalnya, mereka datang dengan tiga kemenangan beruntun yang semuanya diraih Marquez.

“Sejak awal kami punya rasa percaya diri yang tinggi, datang dari tiga kemenangan berturut-turut dan ini yang keempat,” tutur Marquez.