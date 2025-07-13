Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Unggul 83 Angka!

Marc Marquez kini unggul 83 poin di klasemen MotoGP 2025 usai GP Jerman (Foto: Instagram/@ducaticorse)

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai MotoGP Jerman 2025 sudah diketahui. Marc Marquez kini memimpin hingga 83 angka dari Alex Marquez di posisi dua!

Seri ke-11 MotoGP 2025 itu berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu (13/7/2025) malam WIB. Marquez tampil sebagai pemenang untuk merayakan balapan ke-200-nya di kelas premier.

1. Tak Terkejar

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu tak terkejar dari start hingga finis. Ia kembali mencatatkan hasil sempurna usai merebut pole position dan memenangi Sprint Race pada Sabtu 12 Juli 2025.

Marquez membawa pulang poin sempurna 37 dari Jerman. Pembalap berpaspor Spanyol itu kini mengumpulkan 344 angka dari 11 seri yang sudah dilakoni.

Posisi kedua dihuni oleh Alex Marquez. Pembalap tim Gresini Racing itu mendapat durian runtuh usai Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi terjatuh di depannya.

Alex Marquez menambah 20 poin dari balapan utama. Ia kini mengoleksi 261 angka dan masih tertinggal 83 poin dari sang kakak di puncak klasemen.