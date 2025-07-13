Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Unggul 83 Angka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |21:04 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai MotoGP Jerman 2025: Marc Marquez Unggul 83 Angka!
Marc Marquez kini unggul 83 poin di klasemen MotoGP 2025 usai GP Jerman (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai MotoGP Jerman 2025 sudah diketahui. Marc Marquez kini memimpin hingga 83 angka dari Alex Marquez di posisi dua!

Seri ke-11 MotoGP 2025 itu berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu (13/7/2025) malam WIB. Marquez tampil sebagai pemenang untuk merayakan balapan ke-200-nya di kelas premier.

1. Tak Terkejar

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu tak terkejar dari start hingga finis. Ia kembali mencatatkan hasil sempurna usai merebut pole position dan memenangi Sprint Race pada Sabtu 12 Juli 2025.

Marquez membawa pulang poin sempurna 37 dari Jerman. Pembalap berpaspor Spanyol itu kini mengumpulkan 344 angka dari 11 seri yang sudah dilakoni.

Posisi kedua dihuni oleh Alex Marquez. Pembalap tim Gresini Racing itu mendapat durian runtuh usai Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi terjatuh di depannya.

Alex Marquez menambah 20 poin dari balapan utama. Ia kini mengoleksi 261 angka dan masih tertinggal 83 poin dari sang kakak di puncak klasemen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176734/marc_marquez-YWaq_large.jpg
Berkat Doa dan Dukungan Penggemar, Marc Marquez Makin Semangat Comeback di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176657/regulasi_motogp_2027_tetap_tidak_akan_mengubah_posisi_ducati_corse_dan_marc_marquez_sebagai_kandidat_kuat_juara_dunia-VaMU_large.jpg
Ducati dan Marc Marquez Tetap Favorit Juara meski Regulasi Berubah di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176644/berikut_lima_pembalap_motogp_termuda_yang_raih_gelar_juara_dunia-lQxp_large.jpg
5 Pembalap MotoGP Termuda yang Raih Gelar Juara Dunia, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176633/francesco_bagnaia_dan_marco_bezzecchi-Rezc_large.jpg
5 Calon Kuat Juara MotoGP Australia 2025, Nomor 1 Penyebab Marc Marquez Absen di Phillip Island!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176613/marco_bezzecchi-9eQq_large.jpg
Marco Bezzecchi Absen di MotoGP Australia 2025 Usai Tabrak Marc Marquez di Sirkuit Mandalika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176590/berikut_dua_pembalap_top_motogp_yang_dipastikan_turun_kasta_ke_wsbk_2026-NQnD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Dipastikan Turun Kasta ke WSBK 2026, Nomor 1 Bikin Sejarah di Sirkuit Mandalika
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement