HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Sedih Maverick Vinales, Cedera Parah Dislokasi Bahu hingga Harus Mundur dari MotoGP Jerman 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |01:05 WIB
Maverick Vinales kala mentas di MotoGP. (Foto: Tech3 KTM)
A
A
A

KISAH sedih dialami Maverick Vinales. Dia alami cedera parah di bahunya sehingga harus mundur dari MotoGP Jerman 2025.

Maverick Vinales sudah tak bisa ikut ambil bagian di sprint race MotoGP Jerman 2025 yang digelar Sabtu, 12 Juli 2025. Lantas, kapan Vinales bisa kembali jalani balapan?

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

1. Nasib Malang Maverick Vinales

Nasib malang dialami Vinales di sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2025. Awalnya, dia bisa melewati sesi kualifikasi 1 dengan baik hingga lolos ke kualifikasi 2.

Vinales pun awali kualifikasi 2 dengan ciamik. Akan tetapi, ia kemudian mengalami highside di Tikungan 4. Dia sampai terlempar keluar trek akibat insiden tersebut.

Dilansir dari laman resmi MotoGP, Minggu (13/7/2025), Vinales langsung dibawa Medical Centre untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan Vinales alami dislokasi bahu.

Diduga, Vinales mengalami cedera fraktur kecil pada bahu kirinya. Dia pun akan jalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

 

