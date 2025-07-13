Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diasapi Marc Marquez, Alex Marquez Tetap Bangga Kalahkan Francesco Bagnaia di Sprint Race MotoGP Jerman 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |02:05 WIB
Diasapi Marc Marquez, Alex Marquez Tetap Bangga Kalahkan Francesco Bagnaia di Sprint Race MotoGP Jerman 2025
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

ALEX Marquez jauh tertinggal dari sang kakak, Marc Marquez, di sprint race MotoGP Jerman 2025. Meski begitu, Alex tetap merasa bangga dengan penampilannya di sprint race karena bisa kalahkan Francesco Bagnaia.

Padahal, Alex mentas di sprint race MotoGP Jerman 2025 dalam kondisi fisik yang tak fit 100 persen. Sebab, pembalap Gresini Racing itu baru saja sembuh dari cedera.

Alex Marquez alami patah tulang usai MotoGP Belanda 2025 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

1. Alex Marquez Finis Ke-8

Di sprint race MotoGP Jerman 2025, Alex Marquez bekerja cukup baik. Start dari posisi keenam, Alex bisa hadapi persaingan sengit dari sejumlah rivalnya.

Alex pun akhirnya harus puas finis di posisi kedelapan pada sprint race MotoGP Jerman 2025. Catatan waktunya terpaut jauh dari Marc Marquez yang keluar sebagai pemenang, yakni mencapai 12,347 detik.

Alex pun mengakui kondisi fisiknya belum fit sepenuhnya. Dia masih merasakan sakit di tangannya yang baru saja alami cedera pada MotoGP Belanda 2025.

"Kondisi tangan saya tidak bermasalah. Maksud saya, akan jadi alasan kalau saya datang ke sini sekarang dan bilang, 'Tidak, saya sangat kesakitan,’” ujar Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (13/7/2025).

“Pada akhirnya, memang benar tangan saya sedikit lebih bengkak, sedikit sulit bergerak, tapi itu normal. Ini sudah saya prediksi sejak kemarin sampai hari ini,” lanjutnya.

 

