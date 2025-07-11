Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Antonius Budi Harap Ganda Putra Akhiri Puasa Gelar di Jepang dan China, Kejuaraan Dunia Tetap Target Utama

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |00:01 WIB
Antonius Budi Harap Ganda Putra Akhiri Puasa Gelar di Jepang dan China, Kejuaraan Dunia Tetap Target Utama
Antonius Budi Ariantho berharap anak asuhnya bisa mengakhiri puasa gelar di Japan Open dan China Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, berharap anak asuhnya bisa mengakhiri puasa gelar di Japan Open dan China Open 2025. Namun, ia menegaskan target utamanya adalah BWF World Championships 2025 di Paris, Prancis, Agustus nanti.

Ganda putra Indonesia masih nihil gelar di BWF World Tour sepanjang 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beberapa tahun ke belakang, di mana sektor itu mampu mendominasi level dunia.

1. Persiapan Besar-besaran

Ganda putra Indonesia di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025 (Foto: PBSI)

Dengan kondisi ini, Antonius melakukan persiapan besar-besaran untuk tampil di dua turnamen besar pada Juli 2025 yakni Japan Open dan China Open. Japan Open 2025 akan berlangsung pada 15-20 Juli dan China Open digelar satu pekan setelahnya.

"Persiapannya yang ikut Jepang sama China itu dari persiapan teknik, fisik itu cukup baik ya, kondisinya siap tanding," ungkap Antonius saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

2. Target Utama BWF World Championships 2025

Lebih lanjut, pelatih asal PB Djarum itu berharap pada dua turnamen mendatang Fajar Alfian dkk bisa merebut titel juara. Akan tetapi, bagi Antonius target utama yang dibidik skuadnya adalah BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia pada Agustus 2025.

"Ya memang kalau dari target memang kami dari Januari sampai Juni belum ada gelar, cuma sampai final dari level 1000, 500, 300," papar Antonius.

 

Telusuri berita Sport lainnya
