HOME SPORTS MOTOGP

Babak Baru Nasib Jorge Martin di MotoGP 2026, Aprilia Beri Isyarat Pertahankan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |19:49 WIB
Babak Baru Nasib Jorge Martin di MotoGP 2026, Aprilia Beri Isyarat Pertahankan
Jorge Martin cedera di awal musim MotoGP 2025. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
NASIB Jorge Martin di MotoGP 2026 capai babak baru. Klubnya, Aprilia Racing, beri isyarat bakal pertahankan juara dunia MotoGP 2024 itu.

Sinyal itu diungkap CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Dia memberi kabar terbaru soal nasib Jorge Martin dengan mengisyaratkan Martin akan tetap bersama Aprilia Racing pada musim 2026.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

1. Jorge Martin Absen Panjang karena Cedera

Jorge Martin saat ini sedang menepi karena cedera panjang sejak tes pramusim. Dia sempat absen dalam tiga balapan awal, kemudian membalap kembali pada seri balapan keempat di Qatar.

Sayangnya, Martin kembali mengalami insiden dalam balapan tersebut. Dia pun harus menepi lagi untuk memulihkan kondisinya.

Sejalan dengan itu, Martinator -julukan Jorge Martin- sudah mengumumkan akan mengakhiri kontrak dengan Aprilia Racing. Pembalap asal Spanyol itu mengaktifkan klausul yang membuatnya berhak meninggalkan tim.

Manajer Jorge Martin, Albert Valera, pun mengonfirmasi. Dia mengatakan kliennya bebas kontrak untuk kejuaraan musim 2026.

2. Beri Sinyal Pertahankan Jorge Martin

Namun, Aprilia Racing merasa tak setuju dengan klausul tersebut. Pernyataan resmi tim menegaskan bahwa Martin masih bersama Aprilia Racing untuk MotoGP 2026 sesuai kontrak yang berlaku.

Saat ini, Martin perlahan kembali ke lintasan balap dengan melakukan tes privat di Spanyol dan Italia. Dia diperkirakan akan kembali membalap di MotoGP Republik Ceko pada 18 hingga 20 Juli 2025.

 

