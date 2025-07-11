Marc Marquez Berpotensi Pecahkan Rekor 2 Legenda Sekaligus di MotoGP Jerman 2025

Marc Marquez berpotensi memecahkan rekor dua legenda sekaligus di MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MARC Marquez berpotensi memecahkan rekor dua legenda sekaligus di MotoGP Jerman 2025. Tidak tanggung-tanggung, keduanya adalah Valentino Rossi dan Giacomo Agostini!

Balapan ke-11 MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, 11-13 Juli. Ini merupakan trek yang disukai oleh Marquez.

Betapa tidak, The Ant from Cervera sudah mencatat 11 kemenangan yang diraih secara beruntun pada 2010-2021 di semua kelas. Khusus di MotoGP, ia menang delapan kali secara beruntun pada 2013-2021!

1. Rekor Giacomo Agostini

Catatan itu menyamai rekor milik legenda balap Giacomo Agostini (khusus di kelas MotoGP). Pria berkebangsaan Italia tersebut telah menang delapan kali di Jerman.

Enam di antaranya dicatatkan Agostini secara beruntun pada 1967-1972. Dua kemenangan lagi diraihnya pada 1975 dan 1976 di Sirkuit Sachsenring.

Jika menang pada Minggu 13 Juli 2025, Marquez akan melewati catatan Agostini di Jerman. Ia sekaligus mendekati rekor jumlah kemenangan terbanyak dalam satu seri balapan milik sang legenda.

Hingga kini, Agostini masih memegang rekor pembalap yang memenangi satu seri terbanyak sepanjang sejarah. Ia mencatat 10 kemenangan di GP Finlandia pada 1965-1973 dan 1975.