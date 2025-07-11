Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Jerman 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |07:40 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP Jerman 2025?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (11/7/2025) menyajikan dua sesi, yakni latihan bebas 1 dan latihan. Dalam dua sesi itu, pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez layak menjadi sorotan.

Pasalnya Marquez adalah rajanya Sirkuit Sachsenring, Jerman. Tercatat sudah 11 kemenangan dirasakan Marquez di trek tersebut, menjadikannya pembalap paling sering menang di Sirkuit Sachsenring.

1. Langsung Menggila?

Dengan sejarah manis itu, ditambah Marquez yang tengah gacor, akankah The Baby Alien –julukan Marquez– langsung menggila di hari pertama MotoGP Jerman 2025?

Perlu diketahui, ini menjadi tahun kedua Marquez mentas di GP Jerman dengan menggunakan motor Ducati. Pada tahun pertamanya, tepatnya saat masih di tim satelit Gresini Ducati di MotoGP 2024, Marquez hanya bisa menyelesaikan balapan di urutan keenam pada sprint race dan finis runner-up di balapan utamanya.

Suatu pencapaian yang terbilang luar biasa mengingat itu tahun pertamanya mengendarai Desmosedici setelah cukup lama berada di Honda. Kini, Marquez menjalani tahun keduanya dan bisa dikatakan sudah menguasai motor Desmosedici GP25.

Marc Marquez memenangi MotoGP Belanda 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Belanda 2025 (Foto: Ducati Corse)

Terbukti, Marquez dari total 10 race MotoGP 2025 yang sudah dimainkan, ia berhasil delapan kali naik podium, di mana enam balapannya ia keluar sebagai pemenang. Itu membuktikan betapa kuatnya Marquez saat ini bersama Ducati.

Tak ayal, Marquez sangat dijagokan untuk menang di MotoGP Jerman 2025. Kini banyak yang menanti aksi Marquez di sesi latihan pertama dan latihan di Sirkuit Sachsenring tersebut.

2. Marquez Tebar Ancaman

Saat ini Marquez tengah memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan 307 poin. Ia unggul 68 angka dari posisi kedua yang dihuni oleh sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati).

 

