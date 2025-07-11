Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Di Giannantonio Tantang Marc Marquez Tarung di MotoGP Jerman 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |02:19 WIB
Fabio Di Giannantonio Tantang Marc Marquez Tarung di MotoGP Jerman 2025
Fabio Di Giannantonio tidak takut dengan rekor apik Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

FABIO Di Giannantonio tidak takut dengan rekor apik Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing itu menantang lawannya untuk bertarung di atas lintasan!

Seri ke-11 MotoGP 2025 itu akan digelar pada 11-13 Juli. Para pembalap kini sudah hadir di Sachsenring dan melakukan persiapan akhir.

1. Ancaman

Marc Marquez memenangi MotoGP Belanda 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jelang balapan tersebut, Di Giannantonio mengakui Marquez adalah sebuah ancaman. Ia menilai rider berjuluk Baby Alien itu hampir tidak pernah membuat kesalahan sejauh musim ini. 

Bersama pabrikan Ducati, Marquez sudah mencatat enam kemenangan pada balapan utama dari 10 seri balapan yang terlalu dilalui. Penampilan ciamiknya itu berbuah puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 307 poin.

“Marc sedang dalam performa terbaik saat ini, karena dia nyaris tidak membuat kesalahan,” kata Di Giannantonio, dilansir dari Motosan, Jumat (11/7/2025).  

 

Halaman:
1 2
