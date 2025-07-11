Fabio Di Giannantonio Sempat Ditawari Jadi Pengganti Marc Marquez di Honda!

Fabio Di Giannantonio mengaku sempat dapat tawaran untuk menjadi pengganti Marc Marquez (Foto: Instagram/@fabiodiggia49)

FABIO Di Giannantonio mengaku sempat dapat tawaran untuk menjadi pengganti Marc Marquez di tim pabrikan Honda. Namun, ia akhirnya memilih bergabung ke tim milik Valentino Rossi.

Di Giannantonio bergabung ke tim asal Tavullia, Italia, itu pada 2024. Ia masuk menggantikan posisi Luca Marini yang hengkang ke tim pabrikan Honda untuk menggantikan Marc Marquez.

1. Didekati Honda

Ternyata, sebelum memutuskan menggaet Marini, Honda telah mendekati Di Giannantonio. Hanya saja, tim pabrikan asal Jepang tersebut tidak memberi tawaran secara tertulis kepadanya.

“Saya pikir sebuah tawaran itu harus berbentuk tertulis, dan saya tidak pernah menerima tawaran dari Honda,” ungkap Di Giannantonio, dilansir dari Motosan, Jumat (11/7/2025).

“Tapi kami banyak berbicara dengan Honda dan ada tawaran secara lisan. Ya, itu adalah opsi nyata,” ungkap pria asal Italia itu.

2. Tidak Menyesal

Alih-alih menyesal, Di Giannantonio justru menyebut langkah Honda mengikat Marini adalah keputusan yang bagus. Ia juga sama sekali tidak menyesal karena sangat nyaman bersama VR46 Racing Team.