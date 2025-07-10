Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Loris Capirossi Yakin Marc Marquez dan Valentino Rossi Bakal Berdamai

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |15:46 WIB
Loris Capirossi Yakin Marc Marquez dan Valentino Rossi Bakal Berdamai
Loris Capirossi yakin Marc Marquez dan Valentino Rossi bakal berdamai di masa depan (Foto: MotoGP)
A
A
A

LORIS Capirossi meyakini Marc Marquez dan Valentino Rossi bakal berdamai. The Doctor sudah membuktikan waktu mengubah sikap seseorang.

Hubungan kedua ikon MotoGP itu awalnya harmonis. Namun, semua berubah terutama sejak MotoGP Malaysia 2015 ketika Rossi melancarkan tendangan maut ke Marquez di Sirkuit Internasional Sepang.

1. Dihujat Publik Italia

Marc Marquez Valentino Rossi MotoGP San Marino 2019 (Twitter/MotoGP)
Marc Marquez Valentino Rossi (Foto: X/@MotoGP)

Rivalitas keduanya sangat panas bahkan hingga Rossi pensiun pada MotoGP 2021. Marquez hingga kini masih dianggap sebagai musuh oleh sebagian besar orang Italia terutama fans berat VR46.

Terbaru, pria asal Spanyol itu dihujat publik Negeri Pizza pada balapan MotoGP Italia 2025 pada 20-22 Juni. Marquez, yang tampil sebagai pemenang, tak henti-hentinya diejek penonton.

Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sampai harus membela pembalapnya. Ia lalu mendesak Rossi dan Marquez segera berdamai demi mengakhiri permusuhan yang sudah terjadi selama 10 tahun.

2. Butuh Waktu

Soal itu, Capirossi punya teori menarik. Ia meyakini keduanya bakal berbaikan di masa depan. Buktinya, Rossi sudah melakukan rekonsiliasi dengan Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Max Biaggi.

 

1 2
