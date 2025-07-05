Hasil Playoff IBL 2025: Pelita Jaya Tembus Semifinal, Hang Tuah Jakarta Perpanjang Napas

Simak hasil Playoff IBL 2025 yang berlangsung hari ini di mana Pelita Jaya Bakrie Jakarta melaju ke semifinal (Foto: IBL)

HASIL Playoff IBL 2025 yang digelar Sabtu (5/7/2025) malam WIB sudah diketahui. Pelita Jaya Jakarta berhasil memastikan tiket ke semifinal, sementara Hang Tuah Jakarta memperpanjang napas untuk menuju babak empat besar.

1. Pelita Jaya Trengginas

Pelita Jaya Jakarta vs Tangerang Hawks di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)

Pelita Jaya Jakarta bermain lebih dulu melawan Tangerang Hawks. Pertandingan tersebut berlangsung di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB) Kuningan, Jakarta.

Vincent Kosasih dan kolega langsung bermain trengginas sejak kuarter pertama. Namun, Tangerang Hawks memberikan perlawanan sengit. Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya mulai menunjukkan dominasi.

Tangerang Hawks berupaya mengejar pada kuarter ketiga dan keempat. Sayangnya, upaya mereka tak membuahkan hasil. Pelita Jaya Jakarta sukses mengunci kemenangan atas Tangerang Hawks 84-70.

Hasil ini memastikan Pelita Jaya Jakarta mengamankan tiket ke semifinal playoff IBL 2025. Sebab, pada gim pertama, mereka juga berhasil menang atas Tangerang Hawks 80-59.

2. Hang Tuah Jakarta Perpanjang Napas

Tiket semifinal yang sudah di depan mata gagal didapat oleh Dewa United Banten. Tim besutan Pablo Favarel itu menelan kekalahan dari Hang Tuah Jakarta di Dewa United Arena, Tangerang, Banten.

Pada kuarter pertama, Dewa United Banten langsung digempur serangan masif dari Hang Tuah Jakarta. Meski begitu, kejar-kejaran poin terus terjadi hingga akhir kuarter.