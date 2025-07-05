Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff IBL 2025: Pelita Jaya Tembus Semifinal, Hang Tuah Jakarta Perpanjang Napas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |23:00 WIB
Hasil Playoff IBL 2025: Pelita Jaya Tembus Semifinal, Hang Tuah Jakarta Perpanjang Napas
Simak hasil Playoff IBL 2025 yang berlangsung hari ini di mana Pelita Jaya Bakrie Jakarta melaju ke semifinal (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL Playoff IBL 2025 yang digelar Sabtu (5/7/2025) malam WIB sudah diketahui. Pelita Jaya Jakarta berhasil memastikan tiket ke semifinal, sementara Hang Tuah Jakarta memperpanjang napas untuk menuju babak empat besar. 

1. Pelita Jaya Trengginas

Pelita Jaya Jakarta vs Tangerang Hawks di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)
Pelita Jaya Jakarta vs Tangerang Hawks di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)

Pelita Jaya Jakarta bermain lebih dulu melawan Tangerang Hawks. Pertandingan tersebut berlangsung di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB) Kuningan, Jakarta. 

Vincent Kosasih dan kolega langsung bermain trengginas sejak kuarter pertama. Namun, Tangerang Hawks memberikan perlawanan sengit. Memasuki kuarter kedua, Pelita Jaya mulai menunjukkan dominasi. 

Tangerang Hawks berupaya mengejar pada kuarter ketiga dan keempat. Sayangnya, upaya mereka tak membuahkan hasil. Pelita Jaya Jakarta sukses mengunci kemenangan atas Tangerang Hawks 84-70.

Hasil ini memastikan Pelita Jaya Jakarta mengamankan tiket ke semifinal playoff IBL 2025. Sebab, pada gim pertama, mereka juga berhasil menang atas Tangerang Hawks 80-59.

2. Hang Tuah Jakarta Perpanjang Napas

Tiket semifinal yang sudah di depan mata gagal didapat oleh Dewa United Banten. Tim besutan Pablo Favarel itu menelan kekalahan dari Hang Tuah Jakarta di Dewa United Arena, Tangerang, Banten. 

Pada kuarter pertama, Dewa United Banten langsung digempur serangan masif dari Hang Tuah Jakarta. Meski begitu, kejar-kejaran poin terus terjadi hingga akhir kuarter. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/36/3160424/satria_muda-cUJy_large.jpg
Persib Bandung Resmi Ambil Alih Klub Basket Satria Muda, Kini Bermarkas di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/36/3157104/dewa_united_banten-TBSQ_large.jpg
Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156758/dewa_united_juara_ibl_2025_usai_menang_2_1_atas_pelita_jaya_di_final-gZCR_large.jpg
Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156655/simak_kunci_dewa_united_permalukan_pelita_jaya_di_kandang_lawan_pada_gim_2_final_ibl_2025-MH5j_large.jpg
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156596/patrick_kluivert-5x0g_large.jpg
Patrick Kluivert Terkesan dengan Atmosfer Final IBL 2025: Rasanya Kayak di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156589/dewa_united_basketball_foto_dewa_united-uETh_large.jpg
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement