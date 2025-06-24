Marc Marquez Dicemooh Publik Italia, Pembalap Tim Valentino Rossi Pasang Badan

SCARPERIA E SAN PIERO – Marc Marquez mendapat cemoohan dari publik Italia di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Minggu 22 Juni 2025 malam WIB. Yang menarik, pembalap tim milik Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio, justru pasang badan!

Marquez menjalani pekan sempurna di MotoGP Italia 2025. Ia merebut pole position saat kualifikasi serta memenangi Sprint Race dan balapan utama.

Marc Marquez memenangi MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Sayangnya, kegemilangan Marquez tak disukai warga Italia yang masih membencinya gara-gara insiden dengan Rossi 10 tahun lalu. Ia mendapat cemoohan saat merayakan hasil Sprint Race dan balapan utama.

1. Tidak Seharusnya Ada Cemoohan

Di Giannantonio lantas pasang badan untuk Marquez. Menurutnya, sangat bagus jika MotoGP terbagi-bagi atas penggemar pembalap A dan B. Tapi, tidak seharusnya cemoohan terlontar.

“Menurut saya, olahraga ini sangat indah. Sangat bagus jika para penggemar terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok (pendukung),” kata Di Giannantonio, melansir dari Motosan, Selasa (24/6/2025).

“Tapi, saya pernah menonton pertandingan NBA dan melihat orang-orang yang berseberangan (tim) saling berbagi cemilan saat di tribun,” aku pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu.