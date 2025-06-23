Jadwal MotoGP Belanda 2025: Marc Marquez Sapu Bersih Kemenangan Lagi?

JADWAL MotoGP Belanda 2025. Akankah Marc Marquez lanjutkan tren positifnya dengan sapu bersih kemenangan lagi?

Diketahui, Marc Marquez baru saja menang sempurna di MotoGP Italia 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu. Hasil itu membuat pembalap Ducati Lenovo tersebut makin kukuh di puncak klasemen.

1. Marc Marquez Sapu Bersih Kemenangan Beruntun

Marc Marquez terus tunjukkan taringnya di MotoGP 2025. Dia sudah menang sempurna di 2 seri beruntun musim ini.

Tepatnya, pencapaian manis itu diraih di MotoGP Aragon dan Italia 2025. Pada MotoGP Italia 2025 yang digelar akhir pekan kemarin, Marquez benar-benar membungkam anak didik Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, yang sejatinya difavoritkan menang di Sirkuit Mugello.

Pasalnya, Bagnaia sebenarnya catatkan hasil manis di Sirkuit Mugello pada 3 tahun beruntun. Dia menang di MotoGP Italia 2022, 2023, dan 2024. Tetapi, catatan kemenangan Bagnaia diputus Marquez semalam.

2. Lanjutkan Catatan Positif ke Belanda?

Akankah Marc Marquez melanjutkan catatan positifnya ke MotoGP Belanda 2025? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun punya catatan manis di Sirkuit Assen, Belanda.

Marquez tercatat sudah lima kali menang di Belanda. Tetapi, kemenangan teranyarnya diraih pada MotoGP Belanda 2018.

Sejumlah rival pun perlu diwaspadai Marquez jika ingin lanjutkan catatan impresifnya. Salah satunya Bagnaia yang kembali berhasil menang 3 tahun beruntun di Belanda. Kemudian, ada juga Fabio Quartararo yang menang di sana pada MotoGP Belanda 2021.