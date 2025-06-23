Harta Kekayaan Charles Leclerc, Pembalap Top F1 yang Like Foto Pernikahan Alyssa Daguise

HARTA kekayaan Charles Leclerc menarik diulas. Sebab, pembalap top F1 ini tengah jadi sorotan karena baru saja like foto pernikahan Alyssa Daguise.

Charles Leclerc kembali mencuri perhatian publik. Namun, kali ini bukan karena aksi di lintasan Formula 1, melainkan gara-gara satu klik kecil di Instagram.

1. Like Foto Alyssa Daguise

Pembalap asal Monaco itu tertangkap menyukai salah satu foto pernikahan Alyssa Daguise, selebriti asal Indonesia yang belum lama ini menikah dengan Al Ghazali. Akan tetapi, postingan foto yang disukai Leclerc bukan di akun Instagram Alyssa atau Al, namun akun milik fotografer tim Ferrari, Antoine Truchet.

Sebagai informasi, Antoine diketahui hadir dalam acara pernikahan Alyssa dengan Al. Dari situ, ia memang sempat berfoto bersama keduanya.

2. Harta Kekayaan Charles Leclerc

Serba-serbi soal Charles Leclerc pun menarik diulas, termasuk kekayaannya. Bicara kekayaan, tidak ada sumber pasti yang melaporkan nilai total dari harta Charles Leclerc.

Namun, sejumlah media luar negeri memperkirakan bahwa sang pembalap punya angka kekayaan fantastis. Bahkan, dia jadi salah satu pembalap dengan gaji terbesar.

Melansir dari Express UK, kekayaan Leclerc mengalami peningkatan signifikan usai dipromosikan Ferrari. Tahun lalu, ia masuk sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi kelima di F1 dengan angka sekira 20,9 juta poundsterling atau setara Rp461 miliar.

Dari gaji fantastis tersebut, Leclerc bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang melimpah. Estimasi kekayaannya kini berada di angka 38,7 juta poundsterling atau sekira Rp856 miliar.