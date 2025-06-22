Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah dari Pakistan di Perempatfinal AVC Nations Cup 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:27 WIB
Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah dari Pakistan di Perempatfinal AVC Nations Cup 2025
Berikut penyebab Timnas Voli Putra Indonesia kalah dari Timnas Voli Putra Pakistan di Perempatfinal AVC Nations Cup 2025 (Foto: AVC)
MANAMA – Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia kalah dari Timnas Voli Putra Pakistan di Perempatfinal AVC Nations Cup 2025 terungkap. Asisten pelatih Erwin Rusni menyebut salah satu keunggulan lawan.

Langkah Timnas Voli Putra Indonesia harus terhenti di babak perempatfinal AVC Nations Cup 2025 setelah kalah dari Pakistan dengan skor 1-3 (25-20, 21-25, 20-25, 17-25). Pertandingan itu digelar di Manama, Bahrain, Sabtu 21 Juni 2025.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Pakistan di AVC Nations Cup 2025 (Foto: AVC)
Timnas Voli Putra Indonesia vs Pakistan di AVC Nations Cup 2025 (Foto: AVC)

Sejatinya, Timnas Voli Putra Indonesia sempat unggul dengan kemenangan di set pertama. Namun demikian, Rivan Nurmulki dan kolega kesulitan menghadapi permainan defensif Pakistan di tiga set berikutnya.

1. Tembok Pertahanan Lawan Solid

Erwin mengungkapkan, para pemain kesulitan untuk menembus tembok pertahanan Pakistan yang solid. Selain itu, skema mencuri poin dari servis juga menjadi keunggulan tim lawan. 

“Kami tidak bisa kombinasikan serangan karena penerimaan bola pertama kurang bagus. Sulit bermain dengan bola tinggi karena blok Pakistan sangat kuat,” ujar Erwin dikutip dari rilis resmi PBVSI, Minggu (22/6/2025). 

Lebih lanjut, Erwin mengatakan setelah set pertama, Timnas Voli Putra Pakistan langsung bermain agresif. Hal itu menyebabkan distribusi bola ke toser tidak maksimal sehingga pola serangan Indonesia mudah ditebak.

 

