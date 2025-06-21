Hasil Perempatfinal AVC Nations Cup 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Tumbang 1-3 dari Pakistan

HASIL perempatfinal AVC Nations Cup 2025. Timnas Voli Putra Indonesia tumbang dari Pakistan hingga gagal ke semifinal

Timnas Voli Putra Indonesia dapat perlawanan sengit kala berlaga di Isa Bin Rashid Hall, Manama, Bahrain, Sabtu (21/6/2025) malam WIB. Laga pun diselesaikan Farhan Halim cs dengan skor 1-3 (25-20, 21-25, 20-25, 17-25).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Pakistan. Namun, Rivan Nurmulki tak kehilangan fokusnya.

Skuad Merah Putih perlahan berhasil keluar dari tekanan para pemain Pakistan. Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia merebut set pertama dengan kemenangan 25-20.

Pada set kedua, Pakistan terus melancarkan variasi serangan ke pertahanan Timnas Voli Putra Indonesia. Serangan-serangan itu cukup merepotkan skuad Merah Putih.

Kendati begitu, Timnas Voli Putra Indonesia terus memberikan perlawanan kepada lawannya. Hanya saja, mereka harus takluk di set kedua dengan skor 21-25.

Situasi sama masih menyelimuti Timnas Voli Putra Indonesia di set ketiga. Rivan Nurmulki cs kesulitan untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan pemain Pakistan dan tertinggal 5-9.