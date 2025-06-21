Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Perempatfinal AVC Nations Cup 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Tumbang 1-3 dari Pakistan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |20:01 WIB
Hasil Perempatfinal AVC Nations Cup 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Tumbang 1-3 dari Pakistan
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

HASIL perempatfinal AVC Nations Cup 2025. Timnas Voli Putra Indonesia tumbang dari Pakistan hingga gagal ke semifinal

Timnas Voli Putra Indonesia dapat perlawanan sengit kala berlaga di Isa Bin Rashid Hall, Manama, Bahrain, Sabtu (21/6/2025) malam WIB. Laga pun diselesaikan Farhan Halim cs dengan skor 1-3 (25-20, 21-25, 20-25, 17-25).

Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025 (Foto: AVC)

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Pakistan. Namun, Rivan Nurmulki tak kehilangan fokusnya.

Skuad Merah Putih perlahan berhasil keluar dari tekanan para pemain Pakistan. Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia merebut set pertama dengan kemenangan 25-20.

Pada set kedua, Pakistan terus melancarkan variasi serangan ke pertahanan Timnas Voli Putra Indonesia. Serangan-serangan itu cukup merepotkan skuad Merah Putih.

Kendati begitu, Timnas Voli Putra Indonesia terus memberikan perlawanan kepada lawannya. Hanya saja, mereka harus takluk di set kedua dengan skor 21-25.

Situasi sama masih menyelimuti Timnas Voli Putra Indonesia di set ketiga. Rivan Nurmulki cs kesulitan untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan pemain Pakistan dan tertinggal 5-9.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement