POBSI Gandeng Pro Biliard Center Gelar Turnamen Pemanasan Jelang Indonesia International Open 2025

JAKARTA – PB POBSI menggendeng Pro Biliard Center dengan menggelar turnamen Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap. Ajang itu akan jadi pemanasan jelang turnamen Indonesia International Open 2025.

Turnamen Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap berlangsung di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta pada 23-26 Juni 2025. Sekretaris Jenderal PB POBSI (Sekjen PB POBSI), Achmad Fadil Nasution mengungkapkan, turnamen ini akan memperebutkan total hadiah Rp300 juta.

Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Pertandingan Pro Biliard Center 10 Handicap ini adalah hari kedua kualifikasi, yang mana besok sudah dimulai babak utama 23-26 Juni memperebutkan total hadiah Rp 300 juta," kata Fadil kepada Okezone di iNews Tower, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

1. Diikuti 128 Peserta

Fadil menambahkan, turnamen Pro Billiard Center 10 Ball Open Handicap ini akan diikuti oleh 128 peserta. Enam di antara para peserta itu adalah atlet mancanegara tepatnya dari Filipina.

Mereka akan berjuang dari babak kualifikasi hingga memperebutkan tempat di final. Fadil berharap, ajang ini bisa menjadi 'pemanasan' bagi atlet Indonesia menjelang berlaga di Indonesia International Open 2025.

"Event ini adalah pemanasan untuk kegiatan yang lebih besar yaitu Predator PBC Indonesia International Open 2025 yang akan dilaksanakan di tempat yang sama," tutur Fadil.