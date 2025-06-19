Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di AVC Nations Cup 2025: Menang 3-2, Garuda Lolos Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |07:48 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di AVC Nations Cup 2025: Menang 3-2, Garuda Lolos Perempatfinal
Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
A
A
A

MANAMA - Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di laga pertama Grup A AVC Nations Cup 2025. Menariknya, kemenangan itu sudah cukup untuk membuat pasukan Garuda lolos ke babak perempatfinal turnamen tersebut.

1. Kemenangan Penting atas Thailand

Timnas Voli Putra Indonesia meraih kemenangan dengan susah payah pada laga yang digelar di Isa Bin Rashed Hall, Manama, Bahrain, Rabu 18 Juni 2025. Pasalnya, Thailand sempat unggul 2-0.

Namun begitu, Dio Zulfikri dan kolega berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Timnas Voli Putra Indonesia menang comeback atas Thailand dengan skor akhir 3-2 (22-25, 22-25, 25-19, 25-23, 15-8).

Kemenangan ini praktis membawa Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke babak perempat final AVC Nations Cup 2025. Sementara Thailand dipastikan gagal lolos karena sudah menelan dua kekalahan di Grup A. Di laga pertamanya, mereka menelan kekalahan 1-3 dari tuan rumah Bahrain.

Hasil dua kali kekalahan inilah yang membuat skuad Gajah Putih gagal lolos dan harus merana di dasar klasemen Grup A. Mengingat, hanya dua tim teratas yang berhak mendapat tiket ke fase gugur.

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

2. Laga Selanjutnya

Sementara, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Bahrain di laga terakhir Grup A. pada Kamis 19 Juni 2025 mendatang. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga perebutan juara grup. Skuad Merah Putih saat ini menduduki peringkat kedua Grup A.

 

Telusuri berita Sport lainnya
