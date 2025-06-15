Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025: Rivan Nurmulki hingga Dio Zulfikri Siap Tempur!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |13:29 WIB
Daftar Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025: Rivan Nurmulki hingga Dio Zulfikri Siap Tempur!
Simak daftar pemain Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025 (Foto: PBVSI)
A
A
A

JAKARTA – Daftar pemain Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Nations Cup 2025 sudah diketahui. Ajang itu akan digelar di Manama, Bahrain, pada 17-24 Juni 2025.

Timnas Voli Putra Indonesia punya modal bagus untuk AVC Nations Cup 2025. Oleh dikarenakan, mereka telah melakukan persiapan di Surabaya, Jawa Timur, sejak Mei 2025 di Surabaya.

1. Jadwal Padat

timnas voli putra indonesia foto pbvsi

Tim Merah Putih memang dihadapkan jadwal padat dalam periode Juni-Juli 2025. Setelah AVC Nations Cup 2025, mereka akan berlaga di Men’s SEA V League 2025 leg 1 di Filipina pada 9–13 Juli, dan leg 2 di Indonesia pada 16–20 Juli.

Dalam Grup A AVC Nations Cup 2025, Timnas Voli Putra Indonesia akan berjumpa Timnas Voli Putra Thailand. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di di Kota Manama, Rabu 18 Juni 2025 pukul 23.00 WIB.

2. Tuan Rumah

Setelah itu, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang tuan rumah Timnas Voli Putri Bahrain. Laga itu juga digelar di Manama pada, Kamis 19 Juni 2025 pukul 23.30 WIB.

Nantinya, pemuncak klasemen dan runner-up akan melaju ke babak delapan besar. Sementara itu, posisi ketiga akan membawa mereka bersaing dalam perebutan posisi 9-12.

 

Halaman:
1 2
