Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PBVSI Umumkan 16 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk 2 Kejuaraan: Ada Rivan Nurmulki hingga Farhan Halim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |11:34 WIB
PBVSI Umumkan 16 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk 2 Kejuaraan: Ada Rivan Nurmulki hingga Farhan Halim
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: PBVSI)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 16 pemain telah dipanggil Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia. Dari 16 nama itu, ada Rivan Nurmulki hingga Farhan Halim yang siap memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia di dua kejuaraan terdekat.

1. Siap Hadapi 2 Kejuaraan Terdekat

Ajang pertama adalah AVC Men’s Volleyball Nation Cup 2025 yang akan diselenggarakan di Manama, Bahrain, pada 17-24 Juni 2025.  Lalu ajang kedua adalah Men’s SEA V League 2025.

Untuk SEA V League 2025, leg pertama akan dimainkan di Filipina pada 9-13 Juli. Kemudian leg kedua digelar di Indonesia pada 16-20 Juli.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, mengatakan ke-16 pemain tersebut dipilih berdasarkan dari masuk tim seleksi. Para pemain kini sudah mulai bergabung untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya.

“Pemilihan pemain voli putra senior untuk masuk pelatnas ini berdasarkan masukan tim. Pemain sudah mulai bergabung dengan pelatnas,” kata Loudry dalam keterangan PP PBVSI, Rabu (21/5/2025).

Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)
Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Sementara, asisten pelatih Timnas Voli putra Indonesia, Erwin Rusni menjelaskan sudah ada delapan pemain yang bergabung dan berlatih sejak Senin (19/5/2025). Masih ada pemain yang dalam masa istirahat seperti Rivan.

“Baru ada delapan pemain. Yang lain masih ada yang istirahat dahulu seperti Doni Haryono dan Rivan,” terang Erwin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement