PBVSI Umumkan 16 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk 2 Kejuaraan: Ada Rivan Nurmulki hingga Farhan Halim

JAKARTA – Sebanyak 16 pemain telah dipanggil Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia. Dari 16 nama itu, ada Rivan Nurmulki hingga Farhan Halim yang siap memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia di dua kejuaraan terdekat.

1. Siap Hadapi 2 Kejuaraan Terdekat

Ajang pertama adalah AVC Men’s Volleyball Nation Cup 2025 yang akan diselenggarakan di Manama, Bahrain, pada 17-24 Juni 2025. Lalu ajang kedua adalah Men’s SEA V League 2025.

Untuk SEA V League 2025, leg pertama akan dimainkan di Filipina pada 9-13 Juli. Kemudian leg kedua digelar di Indonesia pada 16-20 Juli.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Loudry Maspaitella, mengatakan ke-16 pemain tersebut dipilih berdasarkan dari masuk tim seleksi. Para pemain kini sudah mulai bergabung untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya.

“Pemilihan pemain voli putra senior untuk masuk pelatnas ini berdasarkan masukan tim. Pemain sudah mulai bergabung dengan pelatnas,” kata Loudry dalam keterangan PP PBVSI, Rabu (21/5/2025).

Jakarta LavAni di Proliga 2025. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Sementara, asisten pelatih Timnas Voli putra Indonesia, Erwin Rusni menjelaskan sudah ada delapan pemain yang bergabung dan berlatih sejak Senin (19/5/2025). Masih ada pemain yang dalam masa istirahat seperti Rivan.

“Baru ada delapan pemain. Yang lain masih ada yang istirahat dahulu seperti Doni Haryono dan Rivan,” terang Erwin.