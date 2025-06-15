Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Debut di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Ingin Rebut Gelar Juara Dulu di WSBK 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |00:05 WIB
Debut di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Ingin Rebut Gelar Juara Dulu di WSBK 2025
Toprak Razgatlioglu siap debut di MotoGP 2026. (Foto: Pata Yamaha)
A
A
A

EMILIA ROMAGNA – Pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu, bakal debut di MotoGP pada 2026. Sebelum hijrah ke MotoGP, dia punya ambisi khusus di World Superbike (WSBK) 2025.

Toprak membidik gelar juara World Superbike 2025. Razgatlioglu ingin mempersembahkan kado perpisahan yang indah untuk BMW.

Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)

1. Hijrah ke MotoGP pada 2026

Toprak Razgatlioglu telah dipinang tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing untuk mengarungi MotoGP 2026. Dia akan menggantikan posisi Jack Miller yang kontraknya habis pada akhir musim ini.

Sebelum unjuk gigi di kelas MotoGP, Toprak ingin menyabet gelar juara WSBK 2025 bersama BMW. Peluangnya pun masih sangat terbuka karena dia hanya terpaut 31 poin saja dari Nicolo Bulega yang sedang memuncaki klasemen sementara dengan 252 poin.

"Menjadi juara dunia adalah impian terbesar saya tahun ini karena kami masih bersaing memperebutkan gelar dengan Bulega. Selisihnya hanya 31 poin dan masih banyak balapan tersisa,” ungkap Razgatlioglu, dilansir dari Motosan, Minggu (15/6/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement