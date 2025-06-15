Debut di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Ingin Rebut Gelar Juara Dulu di WSBK 2025

EMILIA ROMAGNA – Pembalap asal Turki, Toprak Razgatlioglu, bakal debut di MotoGP pada 2026. Sebelum hijrah ke MotoGP, dia punya ambisi khusus di World Superbike (WSBK) 2025.

Toprak membidik gelar juara World Superbike 2025. Razgatlioglu ingin mempersembahkan kado perpisahan yang indah untuk BMW.

1. Hijrah ke MotoGP pada 2026

Toprak Razgatlioglu telah dipinang tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing untuk mengarungi MotoGP 2026. Dia akan menggantikan posisi Jack Miller yang kontraknya habis pada akhir musim ini.

Sebelum unjuk gigi di kelas MotoGP, Toprak ingin menyabet gelar juara WSBK 2025 bersama BMW. Peluangnya pun masih sangat terbuka karena dia hanya terpaut 31 poin saja dari Nicolo Bulega yang sedang memuncaki klasemen sementara dengan 252 poin.

"Menjadi juara dunia adalah impian terbesar saya tahun ini karena kami masih bersaing memperebutkan gelar dengan Bulega. Selisihnya hanya 31 poin dan masih banyak balapan tersisa,” ungkap Razgatlioglu, dilansir dari Motosan, Minggu (15/6/2026).