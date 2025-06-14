Hasil AVC Womens Nation Cup 2025: Sikat Iran 3-1, Timnas Voli Putri Indonesia Ranking 5!

HANOI – Timnas Voli Putri Indonesia sukses menyegel tempat kelima di AVC Womens Nation Cup 2025. Kepastian itu didapat usai Timnas Voli Putri Indonesia menang atas Iran.

Duel perebutan tempat kelima AVC Womens Nation Cup 2025 itu berlangsung di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Sabtu (14/6/2025) sore WIB. Skuad Merah Putih menang dalam duel empat set dengan skor 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-20).

Dengan begitu, hasil ini membuat Timnas Voli Putri Indonesia finis peringkat lima di ajang tersebut. Adapun untuk partai final, ada duel Vietnam vs Filipina.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia cukup tertekan dari Iran pada awal set pertama. Tim polesan Octavian itu sempat tertinggal dengan skor 11-14.

Namun, perlahan Yolla Yuliana dan kolega berhasil bangkit dan berbalik unggul 21-16. Poin demi poin berhasil mereka curi hingga bungkam Iran di set pertama dengan skor 25-17.

Pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia tampil begitu ciamik. Mereka berhasil ungguli Iran dengan skor 9-5. Kemudian terus memperlebar jarak menjadi 14-8.

Variasi serangan yang dilancarkan anak asuh Octavian sukses membuat pemain Iran kerepotan. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 25-15.