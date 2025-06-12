Hasil AVC Nation Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Habisi Selandia Baru 3-0

HANOI - Kemenangan manis diraih Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia atas Selandia Baru di laga penutup Pool B AVC Women’s Nation Cup 2025, pada Kamis (12/6/2025) sore WIB. Tampil gahar, Timnas Voli Putri Indonesia mampu menghabisi Selandia Baru dengan skor telak 3-0 dengan rincian 25-14, 25-15, dan 25-19.

Ini menjadi kemenangan kedua Timnas Voli Putri Indonesia di ajang tersebut. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan atas Mongolia.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia tampil menyengat sejak awal laga yang berlangsung di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Kamis (12/6/2025) sore WIB. Tim polesan Octavian itu terlihat cukup mudah mencuri poin demi poin dari Selandia Baru.

Selandia Baru terlihat kesulitan meredam variasi serangan yang dilancarkan Yolla Yuliana dan kolega. Hasilnya, Timnas Voli Putri Indonesia menang di set pertama dengan skor 25-14 yang sekaligus membuka keunggulan 1-0.

Pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia tidak menurunkan ritme permainannya. Yolla Yuliana cs terus memperlebar jarak keunggulannya atas Selandia Baru dengan skor 15-10.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)

Poin demi poin terus dicuri oleh skuad Merah Putih. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia membungkus set kedua dengan skor kemenangan 25-15 atas Selandia Baru dan mengubah skor menjadi unggul 2-0.

Pada set ketiga, Timnas Voli Putri Indonesia masih mendominasi permainan ketimbang Selandia Baru. Skuad Merah Putih cukup nyaman mencuri poin demi poin hingga unggul 13-9.