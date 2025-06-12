Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Nation Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Habisi Selandia Baru 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |17:38 WIB
Hasil AVC Nation Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Habisi Selandia Baru 3-0
Timnas Voli Putri Indonesia menang atas Selandia Baru. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)
A
A
A

HANOI - Kemenangan manis diraih Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia atas Selandia Baru di laga penutup Pool B AVC Women’s Nation Cup 2025, pada Kamis (12/6/2025) sore WIB. Tampil gahar, Timnas Voli Putri Indonesia mampu menghabisi Selandia Baru dengan skor telak 3-0 dengan rincian 25-14, 25-15, dan 25-19.

Ini menjadi kemenangan kedua Timnas Voli Putri Indonesia di ajang tersebut. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan atas Mongolia.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia tampil menyengat sejak awal laga yang berlangsung di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Kamis (12/6/2025) sore WIB. Tim polesan Octavian itu terlihat cukup mudah mencuri poin demi poin dari Selandia Baru.

Selandia Baru terlihat kesulitan meredam variasi serangan yang dilancarkan Yolla Yuliana dan kolega. Hasilnya, Timnas Voli Putri Indonesia menang di set pertama dengan skor 25-14 yang sekaligus membuka keunggulan 1-0.

Pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia tidak menurunkan ritme permainannya. Yolla Yuliana cs terus memperlebar jarak keunggulannya atas Selandia Baru dengan skor 15-10.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)

Poin demi poin terus dicuri oleh skuad Merah Putih. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia membungkus set kedua dengan skor kemenangan 25-15 atas Selandia Baru dan mengubah skor menjadi unggul 2-0.

Pada set ketiga, Timnas Voli Putri Indonesia masih mendominasi permainan ketimbang Selandia Baru. Skuad Merah Putih cukup nyaman mencuri poin demi poin hingga unggul 13-9.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement