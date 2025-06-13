5 Sirkuit MotoGP Favorit Francesco Bagnaia, Sampai Ada yang Dibuatkan Tato di Tubuh Pecco!

ADA 5 sirkuit MotoGP favorit Francesco Bagnaia yang menarik untuk diketahui. Rider Ducati Lenovo itu sudah merasakan berbagai trek selama naik ke kelas MotoGP pada 2019 silam, setelah berkali-kali tampil, Bagnaia ternyata memiliki setidaknya lima sirkuit favorit di MotoGP.

Berbagai faktor mendasari Bagnaia memilih sirkuit yang masuk dalam kategori favoritnya. Kebanyakan tentu karena Pecco –julukan Bagnaia– merasa dapat tampil lebih baik saat mentas di trek tersebut. Penasaran sirkuit mana saja?

Berikut 5 Sirkuit MotoGP Favorit Francesco Bagnaia:

1. Sirkuit Assen

Francesco Bagnaia punya tato Sirkuit Assen

Sirkuit Assen yang berada di Belanda menjadi salah satu trek favorit Bagnaia. Terbukti ia sampai membuatkan tato Sirkuit Assen di lengan kanan.

Bagnaia tercatat sudah lima kali menang di Sirkuit Assen. Tiga di kelas MotoGP (2022, 2023, 2024), dan masing-masing satu di kelas Moto2 (2018) serta Moto3 (2016).

“Saya senang bisa melanjutkan balapan musim ini di Sirkuit Assen. Trek itu merupakan salah satu sirkuit favorit saya, saya bahkan memiliki tato (gambar Sirkuit Assen) di lengan saya,” ucap Bagnaia pada musim 2024 silam, dikutip dari Paddock GP.

2. Sirkuit Motegi

Sirkuit Motegi MotoGP

Selanjutnya ada Sirkuit Motegi yang berada di Jepang. Bagnaia memfavoritkan Sirkuit Motegi karena memiliki layout yang sangat ia sukai.

Untuk kelas MotoGP. sejauh ini Bagnaia baru sekali menang di Sirkuit Motegi, yakni pada musim 2024. Selain itu Pecco juga pernah menang di Sirkuit Motegi saat masih berkompetisi di Moto2 2018

“Saya sangat senang berada di sini karena ini adalah salah satu tempat favorit saya. Ini adalah awal dari balapan di luar Eropa dan ini adalah salah satu trek dengan layout yang saya sukai,” ujar Bagnaia pada MotoGP 2020 silam, dilansir dari Speedweek.

3. Sirkuit Sepang

Sirkuit Sepang. MotoGP

Dalam tiga musim terakhir, Bagnaia mampu mendominasi kemenangan di seri Malaysia (2022 dan 2024). Bagnaia berhasil tampil gemilang di Malaysia karena Sirkuit Sepang ternyata menjadi salah satu trek favoritnya.

"Saya tak sabar untuk segera balapan di Sirkuit Sepang. Ini adalah salah satu lintasan favorit saya di mana saya pernah meraih hasil yang cukup baik sebelumnya," cerita Bagnaia, dikutip dari Speedweek pada 2023 silam.