HOME SPORTS SPORT LAIN

Apakah UFC dengan MMA Sama?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |13:13 WIB
Apakah UFC dengan MMA Sama?
Pertandingan di UFC. (Foto: UFC)
APAKAH UFC dengan MMA sama? Hal ini menarik diulas karena keduanya sama-sama olahraga bela diri campuran.

MMA sendiri merupakan seni bela diri campuran. Kegiatan itu merupakan olahraga yang sebenarnya sudah ada selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Pada dasarnya, MMA menjadi olahraga kontak penuh yang memperbolehkan penggunaan pukulan dan gulat, baik sambil berdiri maupun di tanah.

umar nurmagomedov foto ufc

Seni bela diri campuran dan Ultimate Fighting Championship (UFC) yang masing-masing merupakan singkatan dari Mixed Martial Arts (MMA) dan Ultimate Fighting Championship (UFC), dengan cepat mengambil alih tinju sebagai olahraga pertarungan yang paling banyak ditonton di dunia.

Perbedaan UFC dengan MMA

Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan perusahaan promosi seni bela diri campuran (MMA) yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada 1993 dan sejak saat itu telah menjadi perusahaan promosi MMA terbesar di dunia.

UFC memiliki struktur organisasi hierarkis dengan seorang presiden di puncak, diikuti oleh wakil presiden, dan kemudian berbagai departemen seperti hukum, keuangan, pemasaran, dan operasi. UFC dimiliki oleh Endeavor Group Holdings, sebuah perusahaan hiburan, olahraga, dan konten global.

MMA adalah olahraga beladiri yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu beladiri seperti tinju, kickboxing, gulat, Brazilian jiu-jitsu, judo, dan karate. MMA bukanlah organisasi tunggal, melainkan olahraga dengan banyak organisasi dan promosi berbeda di seluruh dunia.

 

Bela Diri Sport Lain MMA UFC
