Indonesia Ditawari Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 hingga Thomas Uber 2028, Begini Kata Menpora Dito Ariotedjo

JAKARTA - Indonesia ditawari menjadi tuan rumah Piala Sudirman 2027 hingga Piala Thomas dan Uber 2028 oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Menanggapi penawaran itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia (RI), Dito Ariotedjo, mengaku sangat mendukung rencana tersebut.

Kabar tersebut mencuat akhir-akhir ini, tepatnya ketika Menpora Dito menerima kunjungan Presiden BWF, Khunying Patama Leeswadtrakul ke Indonesia. Dalam kunjungan itu, Khunying Patama berkeliling area Gelora Bung Karno.

1. Presiden BWF Kunjungi Indonesia

Salah satu yang dikunjungi adalah Indonesia Arena. Khunying Patama diketahui terpukau dengan fasilitas yang tersedia di Indonesia Arena.

Orang nomor satu BWF itu pun menawarkan Indonesia untuk menggelar dua turnamen bergengsi, yakni Piala Sudirman 2027 dan Thomas Uber 2028.

“Presiden BWF datang ke Indonesia dan saya terima. Memang beliau ini sangat cinta Indonesia kebetulan. Ini adalah sejarah orang Thailand menjadi Presiden BWF,” kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (12/6/2025).

Indonesia Arena

“Salah satu topiknya adalah bagaimana beliau menawarkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari Sudirman Cup 2027 dan Thomas Uber Cup 2028,” sambungnya.

2. Pemerintah Siap Dukung PBSI

Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah terkait penawaran tersebut? Menpora Dito menjelaskan kalau tawaran itu akan ditindak lanjuti oleh PBSI.