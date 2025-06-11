Hasil AVC Womens Nation Cup 2025: Bungkam Mongolia 3-0, Timnas Voli Putri Indonesia Raih Kemenangan Perdana!

HASIL AVC Womens Nation Cup 2025 sudah diketahui. Timnas Voli Putri Indonesia akhirnya meraih hasil manis di ajang AVC Womens Nation Cup 2025.

Skuad Merah Putih menang atas Mongolia pada lanjutan Pool B. Main di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam, Rabu (11/6/2025) sore WIB, Shella Bernadetha cs menang tiga set langsung dengan skor 3-0 (25-18, 25-21, 25-23).

Ini menjadi kemenangan perdana Timnas Voli Putri Indonesia di Pool B. Di tiga laga sebelumnya, Yolla Yuliana dan kolega menelan kekalahan dari Iran, Filipina, dan Kazakhstan.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia tampil cukup menyengat pada laga yang berlangsung. Namun begitu, Mongolia juga acap kali memberikan perlawanan sengit kepada Yolla Yuliana dan kolega.

Hanya saja, perlahan anak asuh dari Octavian itu mampu keluar dari tekanan. Poin demi poin juga berhasil mereka ambil sehingga sukses menutup set pertama dengan kemenangan 25-18 atas Mongolia yang sekaligus unggul 1-0.