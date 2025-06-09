Hasil AVC Womens Nation Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah Telak 0-3 oleh Kazakhstan!

HASIL AVC Womens Nation Cup 2025. Timnas voli putri Indonesia kalah telak dari Kazakhstan di laga ketiga Pool B AVC Womens Nation Cup 2025.

Duel Timnas Voli Putri Indonesia vs Kazakhstan digelar di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam pada Senin (9/6/2025) pagi WIB. Skuad Merah Putih kalah tiga set langsung 0-3 (17-25, 12-25, dan 24-26).

Jalannya Pertandingan

Pada set petama, Yolla Yuliana dan kolega berupaya untuk memegang kendali permainan. Akan tetapi, Kazakhstan bermain dengan efektif dan akhirnya merebut kemenangan dengan skor 25-17.

Berlanjut pada set kedua, serangan-serangan yang dibangun Tim Voli Putri Indonesia tampak kurang baik. Sedangkan, Kazakhstan masih konsisten bermain apik. Alhasil, Indonesia kembali kalah dari Kazakhstan dengan skor 25-12.

Pada set terakhir, Indonesia bermain agresif sejak awal pertandingan. Permainan tim besutan pelatih Octavian itu sempat merepotkan Kazakhstan.

Sempat kejar-kejaran poin di akhir set, Indonesia akhirnya harus mengaku kalah dari Kazakhstan. Mereka kalah di set ketiga dengan skor 24-26.