HOME SPORTS MOTOGP

Kapan MotoGP Italia 2025? Ini Jadwal Lengkapnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |21:05 WIB
Kapan MotoGP Italia 2025? Ini Jadwal Lengkapnya
Para pembalap Ducati di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KAPAN MotoGP Italia 2025? Jadwal lengkapnya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Ya, ajang MotoGP 2025 akan terus berlanjut. Memasuki pekan kesembilan, ada balapan seru yang akan dilakoni Marc Marquez cs bertajuk MotoGP Italia 2025.

Start balapan MotoGP Aragon 2025 (Foto: Instagram/@ducati)

1. Kapan MotoGP Italia 2025?

MotoGP Italia 2025 akan digelar di Sirkuit Mugello, Italia. Seri MotoGP Italia 2025 akan berlangsung mulai Jumat 20 Juni 2025 hingga Minggu 22 Juni 2025.

Seperti seri-seri sebelumnya, gelaran MotoGP Italia 2025 akan dimulai dengan latihan bebas. Ada 3 latihan bebas yang akan diikuti Francesco Bagnaia cs. Dua sesi latihan berlangsung pada hari pertama MotoGP Italia 2025, Jumat 20 Juni 2025.

Kemudian, pada hari kedua, sejumlah seri menarik akan tersaji di hari kedua. Selain latihan bebas, ada kualifikasi dan juga sprint race yang turut perebutkan poin.

 

Halaman:
1 2
