HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Nations Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah Tipis dari Iran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |20:35 WIB
Hasil AVC Nations Cup 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Kalah Tipis dari Iran
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/indonesia_volleyball)
A
A
A

HANOI - Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia harus rela menelan kekalahan dari Iran di laga perdana Pool B AVC Women’s Nation Cup 2025, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB. Meski begitu, Timnas Voli Putri Indonesia sejatinya sudah berjuang keras, terbukti dengan skor kekalahan yang tipis, yakni 2-3 dengan rincian 25-23, 23-25, 25-16, 19-25, 12-15.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia bermain sengit melawan Iran pada set pertama di Dong Anh Gymnasium, Hanoi, Vietnam. Yolla Yuliana dan kolega tertinggal 7-9 dari Iran.

Namun Timnas Voli Putri Indonesia tak patah arang dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Perlahan tim polesan Octavian itu bangkit sehingga berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-23 atas Iran.

Pada set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia kembali mendapat perlawanan sengit. Mereka bermain sempat bermain imbang dengan skor 8-8. Setelah itu, Iran mampu unggul 18-17.

Tim Merah Putih sempat menyamakan kedudukannya menjadi 20-20. Sayangnya, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui ketangguhan Iran di set kedua dengan skor 23-25 dan membuat keadaan menjadi imbang 1-1.

Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Iran. (Foto: Instagram/avcnationscup)
Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Iran. (Foto: Instagram/avcnationscup)

Di set ketiga, Timnas Voli Putri Indonesia tampil trengginas. TIm polesan Octavian itu ungguli Iran dengan skor 12-10. Namun setelah itu, mereka sempat tertinggal 14-15. Kendati begitu, Mediol Yoku dan kolega tak patah semangat.

Enam poin beruntun berhasil mereka curi sehingga unggul 20-15. Tak ingin kehilangan momentum, Timnas Voli Putri Indonesia memusatkan fokusnya dan berhasil merebut set ketiga dengan kemenangan 25-16 dan mengubah skor menjadi unggul 2-1.

 

Halaman:
1 2
