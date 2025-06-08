Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Runner up, Korea Juara Umum!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |21:22 WIB
Hasil Lengkap Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Runner up, Korea Juara Umum!
Simak hasil lengkap final Indonesia Open 2025 di mana Sabar/Reza jadi runner up (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Hasil lengkap Final Indonesia Open 2025 sudah diketahui. Tuan rumah harus puas menjadi runner up lewat Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Seluruh rangkaian final Indonesia Open 2025 digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (8/6/2025) siang hingga malam WIB. Korea berhasil menjadi juara umum!

1. Ganda Campuran

Thom Gicquel/Delphine Delrue @thomgicquel

Rangkaian pertandingan dimulai dari ganda campuran. Di sektor ini, Thom Gicquel/Delphine Delrue sukses menjadi juara usai menaklukkan Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran, 21-16 dan 21-18.

Kemudian, di sektor tunggal putri ada duel seru antara unggulan pertama dan kedua. An Se-young mampu menjadi juara usai memadamkan perlawanan unggulan kedua Wang Zhi Yi 13-21, 21-19, dan 21-15.

Bergeser ke ganda putri, China akhirnya meraih titel juara. Liu Sheng Shu/Tan Ning yang merupakan unggulan pertama turnamen, menumpas Pearly Tan/Thinaah Muralitharan 23-25, 21-12, dan 21-19.

Duel sengit sempat terjadi di final tunggal putra terutama pada gim pertama. Namun, Anders Antonsen masih terlalu tangguh untuk Chou Tien-Chen dan menang dengan skor 22-20, 21-14.

 

