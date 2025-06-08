Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Harus Puas Jadi Runner up

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |19:17 WIB
Hasil Final Indonesia Open 2025: Sabar/Reza Harus Puas Jadi Runner up
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner up di Indonesia Open 2025 Super 1000 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner up di Indonesia Open 2025 Super 1000. Pasangan non-pelatnas PBSI itu takluk usai berjuang tiga gim 21-18, 19-21, dan 12-21 dari Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (8/6/2025) sore WIB, Sabar/Reza langsung tancap gas di gim pertama hingga 9-1. Mereka pun berhasil unggul 11-4 di interval.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Selepas jeda, gantian Kim/Seo yang mendapat momentum. Mereka berhasil mendekat menjadi 16-13. Bahkan, kedudukan sempat tipis 17-15!

Beruntung, Sabar/Reza langsung memperbaiki penampilannya. Gim pertama berhasil direbut dengan skor akhir 21-18.

Di gim kedua, gantian Kim/Seo yang menggila. Mereka langsung menginggalkan Sabar/Reza 1-5. Bahkan, saat interval, wakil tuan rumah tertinggal 6-11.

Usai interval, Sabar/Reza memperbaiki penampilan. Mereka bisa mendekat menjadi 11-14. Namun, Kim/Seo bisa kembali meraup poin.

 

Halaman:
1 2
