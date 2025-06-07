Hasil Semifinal Indonesia Open 2025: Bertarung 1 Jam Lebih, Fajar/Rian Kalah dari Wakil Korea Selatan

JAKARTA - Perjuangan pasangan Tanah Air, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto terhenti di semifinal Indonesia Open 2025. Fajar/Rian gagal ke final usai kalah dari ganda putra Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB.

Pertarungan Fajar/Rian vs Kim/Seo benar-benar sengit, terbukti dari lamanya pertandingan, yakni 1 jam 19 menit. Sayangnya, usai berjuang satu jam lebih, Fajar/Rian tetap kalah dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-23.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari Kim/Seo pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Ganda putra ranking lima dunia itu tertinggal 6-8 dari pasangan Korea Selatan tersebut.

Namun, Fajar/Rian berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Tapi sayangnya, mereka harus tertinggal dari Kim/Seo di interval gim pertama dengan skor tipis 11-10.

Usai interval, Fajar/Rian terus menempel ketat Kim/Seo dengan skor 14-15. Kejar-kejaran angka terus tersaji. Namun pada akhirnya, Fajar/Rian harus tumbang di gim pertama dengan skor 18-21.

Di gim kedua, Fajar/Rian kembali mendapat perlawanan sengit dari Kim/Seo. Mereka lagi-lagi harus tertinggal 6-9 dari pasangan ranking enam dunia tersebut.

Fajar/Rian di Indonesia Open 2025

Fajar/Rian pun tertinggal dari Kim/Seo di interval gim kedua dengan skor 8-11. Alih-alih bangkit selepas interval, duet Pelatnas PBSI itu justru semakin tertinggal dengan skor 10-14.

Namun begitu, Fajar/Rian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Untungnya, mereka secara dramatis berhasil membungkus gim kedua dengan kemenangan 21-19 atas Kim/Seo.