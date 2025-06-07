Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Open 2025: Pulangkan Anak Didik Herry IP, Sabar/Reza Lolos ke Final

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |22:37 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Open 2025: Pulangkan Anak Didik Herry IP, Sabar/Reza Lolos ke Final
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani sukses memulangkan wakil Malaysia, Man Wei Chong//Kai Wun Tee di semifinal Indonesia Open 2025, pada Sabtu (7/6/2025) malam WIB. Bertarung hingga rubber game, Sabar/Reza mengalahkan anak didik Herry Iman Pierngadi (Herry IP) itu dengan skor 21-18, 12-21, dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza bermain sengit melawan Man/Tee pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Wakil tuan rumah itu sempat tertinggal 4-6, namun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6.

Kedua pasangan menyajikan pertarungan yang sengit. Sayangnya, Sabar/Reza harus tertinggal 9-11 dari Man/Tee di interval gim pertama.

Usai jeda, Sabar/Reza terus memangkas ketertinggalannya bahkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 17-14. Meski mendapat tekanan, Sabar/Reza sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Man/Tee.

Di gim kedua, Man/Tee tampil menyengat dan berhasil unggul 8-5 atas wakil tuan rumah. Anak didik Herry Iman Pierngadi itu terus menggempur pertahanan Sabar/Reza hingga unggul 11-8 di interval gim kedua.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Selepas interval, Man/Tee terus memperlebar keunggulannya atas Sabar/Reza menjadi 16-10. Pada akhirnya, ganda putra ranking tujuh dunia asal Malaysia itu menutup gim kedua dengan kemenangan telak 21-12.

Pada gim ketiga, Sabar/Reza memulainya dengan sangat baik. Ganda putra peringkat delapan dunia itu unggul telak anak didik Herry IP dengan skor 9-3.

 


