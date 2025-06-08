Curhat Adnan/Indah yang Kecewa Gagal Berjaya di Indonesia Open 2025

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, benar-benar kecewa harus terhenti di perempatfinal Indonesia Open 2025. Padahal, Adnan/Indah menargetkan hasil terbaik di hadapan pendukung Indonesia secara langsung.

Langkah Adnan/Indah dihentikan wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue di perempatfinal, Jumat 6 Juni 2025. Pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta itu, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 11-21, dan 21-23.

1. Kecewa Gagal ke Semifinal

Adnan pun sangat menyayangkan hasil yang didapat bersama Indah. Ganda campuran ranking 32 dunia itu mengaku kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Thom/Delphine.

“Yang pasti sangat disayangkan kita belum berhasil buat melangkah ke semifinal dari segi permainan. Tadi musuh juga sangat menekan, kita enggak bisa keluar dari tekanan musuh,” kata Adnan usai pertandingan, dikutip Minggu (8/6/2025).

Indah mengungkapkan kalau mereka masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Khususnya dalam situasi pergantian posisi dan ketenangan.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

“Kita kurang shift saja, kayak yang harusnya ngga mati, kayak bola yang harusnya masuk saja, shift saja kita kayak matinya gampang, kita kurang tenang saja sih,” tutur Indah.

2. Tak Puas

Indah melanjutkan, dirinya sama sekali tidak puas dengan performanya bersama Adnan. Pasalnya, mereka acap kali tersingkir di babak perempat final dalam empat dari delapan turnamen yang mereka mainkan tahun 2025.