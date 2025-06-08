Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Curhat Adnan/Indah yang Kecewa Gagal Berjaya di Indonesia Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |01:01 WIB
Curhat Adnan/Indah yang Kecewa Gagal Berjaya di Indonesia Open 2025
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, benar-benar kecewa harus terhenti di perempatfinal Indonesia Open 2025. Padahal, Adnan/Indah menargetkan hasil terbaik di hadapan pendukung Indonesia secara langsung.

Langkah Adnan/Indah dihentikan wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue di perempatfinal, Jumat 6 Juni 2025. Pada laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta itu, mereka kalah dua gim langsung dengan skor 11-21, dan 21-23.

1. Kecewa Gagal ke Semifinal

Adnan pun sangat menyayangkan hasil yang didapat bersama Indah. Ganda campuran ranking 32 dunia itu mengaku kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan Thom/Delphine.

“Yang pasti sangat disayangkan kita belum berhasil buat melangkah ke semifinal dari segi permainan. Tadi musuh juga sangat menekan, kita enggak bisa keluar dari tekanan musuh,” kata Adnan usai pertandingan, dikutip Minggu (8/6/2025).

Indah mengungkapkan kalau mereka masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Khususnya dalam situasi pergantian posisi dan ketenangan.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

“Kita kurang shift saja, kayak yang harusnya ngga mati, kayak bola yang harusnya masuk saja, shift saja kita kayak matinya gampang, kita kurang tenang saja sih,” tutur Indah.

2. Tak Puas

Indah melanjutkan, dirinya sama sekali tidak puas dengan performanya bersama Adnan. Pasalnya, mereka acap kali tersingkir di babak perempat final dalam empat dari delapan turnamen yang mereka mainkan tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/40/3146578/herry_iman_pierngadi-mV37_large.jpg
Herry IP Puji Performa Ganda Putra Malaysia meski Terhenti di Semifinal Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/40/3146469/muhammad_rian_ardianto-LDYM_large.jpg
Keren! Muhammad Rian Ardianto Catat Pukulan Smash Terkencang di Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146142/hendra_setiawan_bersama_sabar_karyaman_dan_reza_pahlevi-rP0s_large.jpg
Lolos Final Indonesia Open 2025, Sabar/Reza Akui Hendra Setiawan Beri Dampak Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146171/istora_senayan-Elt9_large.jpg
Respons Santai Ganda Putri Malaysia soal Teriakan Penonton Istora Senayan: Tidak Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3146130/hendra_setiawan-yRpD_large.jpg
Kata Hendra Setiawan soal Potensi Sabar/Reza Usai Jadi Runner Up Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145942/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-rQsq_large.jpg
Perasaan Sabar/Reza Usai Gagal Juara Indonesia Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement