REAKSI Fajar Alfian dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri dalam tur Asia. Tepatnya, duet baru di sektor ganda putra itu akan debut di Japan Open 2025.

Ya, ada perombakan di ganda putra bulu tangkis Indonesia dalam tur Asia mendatang. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, akan pisah sejenak dengan Muhammad Rian Ardianto. Dia bakal dipasangkan dengan Muhammad Shohibul Fikri.

1. Penyebab Fajar Diduetkan dengan Fikri

Perombakan ini didasari karena pasangan dari Fajar dan Fikri tak bisa bertanding di tur Asia. Tandem Fajar, yakni Rian, terpaksa absen karena ada urusan keluarga. Sedangkan pasangan Fikri, yakni Daniel Marthin, dia masih dalam proses pemulihan cedera.

Pelatih ganda putra bulu tangkis Indonesia, Antonius Budi Ariantho, pun mendukung pasangan baru Fajar/Fikri. Dia mengatakan, keduanya akan bertandem sementara selama turnamen Asia pada Juli hingga Agustus 2025.

"Fajar sementara akan berpasangan dengan Fikri di tiga turnamen Asia bulan Juli hingga Agustus. Mulai dari Japan Open, China Open, dan Macau Open," ungkap Antonius dikutip dari akun Instagram resmi PBSI (@badminton.ina), Sabtu (7/6/2025).

2. Reaksi Fajar

Soal ini, Fajar mengatakan telah menerima keputusan pelatih untuk bertandem dengan Fikri. Pebulu tangkis berusia 30 tahun itu menegaskan siap untuk berjuang dalam tur Asia mendatang.

"Yang pasti keputusan pelatih saya dipasangin sama Shohibul Fikri. Memang Rian tidak bisa mengikuti kejuaraan di Jepang dan China, dan Fikri juga sudah beberapa kali absen di turnamen," kata Fajar kepada wartawan di Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

"Saya memang harus, meskipun (Rian) absen saya harus tetap berangkat ya ke Jepang dan Cina, karena itu adalah kewajiban yang ranking 10 ya, untuk mengikuti kejuaraan di Super 750 dan 1000. Tapi karena kita, saya dan Rian tidak bisa bertanding jadi memutuskan saya mendaftar dengan Fikri," sambungnya.