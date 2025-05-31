Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Mau Menikah, Penyebab Megawati Hangestri Mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |10:33 WIB
Mau Menikah, Penyebab Megawati Hangestri Mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia
Megawati Hangestri absen membela Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/@megawatihangestri)
A
A
A

PENYEBAB Megawati Hangestri mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia menarik diulas. Bintang voli putri Indonesia itu ternyata akan menikah.

Megawati Hangestri tepatnya akan absen membela Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Women’s Volleyball Nation Cup 2025. Ajang itu akan dihelat pada Juni 2025.

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

1. Megawati Hangestri Mundur Bela Timnas Voli Putri Indonesia

Sebelumnya, nama Megawati Hangestri masuk daftar pemain yang dipanggil membela Timnas Voli Putri Indonesia untuk mengarungi 2 turnamen penting. Ajang itu adalah AVC Women’s Volleyball Nation Cup, dan Women’s SEA V League 2025.

AVC Women’s Volleyball Nation Cup akan digelar lebih dahulu. Tepatnya, turnamen ini akan berlangsung di Vietnam pada 7-14 Juni 2025.

Kemudian, ada Women’s SEA V League akan berlangsung dua leg. Leg pertama akan digelar di Thailand pada 1-3 Agustus, sementara leg kedua berlangsung di Vietnam pada 8-10 Agustus 2025.

Tetapi, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) mengumumkan Megawati Hangestri batal main. Tetapi, dia hanya akan absen di ajang AVC Women’s Volleyball Nation Cup 2025 saja. Sementara di Women’s SEA V League 2025, Megawati akan tetap membela tim Merah Putih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
