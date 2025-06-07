Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Bantah Keras Gabung Yamaha di MotoGP 2026: Saya Ingin Tetap di Ducati!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |14:57 WIB
Francesco Bagnaia Bantah Keras Gabung Yamaha di MotoGP 2026: Saya Ingin Tetap di Ducati!
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia bantah keras gabung Yamaha di MotoGP 2026. Dia menegaskan keinginannya tetap di Ducati.

Sebuah isu besar tengah berembus di kalangan para pembalap MotoGP. Jurnalis Dorna, Jack Appleyard, mengungkapkan ada kemungkinan Francesco Bagnaia bergabung dengan Yamaha pada musim depan.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Francesco Bagnaia Redup

Francesco Bagnaia lahir dari Ducati di ajang MotoGP. Pembalap asli Italia itu sudah berkarier di Ducati sejak musim 2019. Bagnaia pun sudah mendulang berbagai prestasi, termasuk menjuarai dua gelar MotoGP secara beruntun pada musim 2022-2023.

Namun demikian, pada musim ini, Bagnaia seperti redup. Dia kesulitan untuk menjinakkan Ducati Desmosedici GP25 sehingga tertinggal dari rekan setimnya, Marc Marquez. Saat ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 124 poin.

Bagnaia tertinggal 72 angka dari Marquez, yang memimpin dengan koleksi 171 poin. Situasi ini membuat Bagnaia diisukan akan meninggalkan Ducati.

2. Tetap Setia dengan Ducati

Bagnaia mengaku bingung dengan adanya rumor tersebut. Dia mengatakan akan terus menghormati kontrak yang sudah disepakati dengan Ducati Lenovo.

"Itu, saya tidak mengerti. Karena ketika ada kontrak yang ditandatangani, seperti yang saya katakan pada hari Kamis di Silverstone, saya tidak akan pernah berhenti dari apa yang telah saya tandatangani. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah dalam hidup saya," kata Bagnaia dikutip dari Crash, Sabtu (7/6/2025).

"Saya ingin tetap di Ducati, Ducati ingin saya tetap di sini, hingga kontrak ini berakhir dan juga kontrak berikutnya. Jadi saya tidak tahu mengapa," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
