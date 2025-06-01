Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Link Live Streaming Race F1 GP Spanyol 2025: Max Verstappen Bikin Kejutan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |17:48 WIB
Link Live Streaming Race F1 GP Spanyol 2025: Max Verstappen Bikin Kejutan?
Simak link live streaming race F1 GP Spanyol 2025 di artikel ini (Foto: X/@redbullracing)
A
A
A

MONTMELO – Link live streaming race F1 GP Spanyol 2025 bisa ditemukan di akhir artikel. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu (1/6/2025) pukul 20.00 WIB.

Race F1 GP Spanyol 2025 dapat disaksikan langsung di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Dominasi McLaren

Start balapan F1 GP Miami 2025 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Miami 2025 (Foto: X/@F1)

McLaren F1 Team lagi-lagi mendominasi di seri ke sembilan F1 2025. Oscar Piastri sukses merebut pole position sementara Lando Norris akan start dari posisi dua.

Max Verstappen akan memulai balapan ini dari posisi tiga. Situasi itu membuat sang juara dunia F1 2024 mengaku bakal melakukan sesuatu yang menarik di tikungan satu.

“Saya pikir ini waktunya bersinar di tikungan 1, ada tiga mobil di waktu bersamaan untuk foto-foto. Kenapa tidak?” ungkap Verstappen, mengutip dari Crash, Minggu (1/6/2025).

Meski setengah bercanda, pernyataan pembalap asal Belanda itu patut dicermati. Sebab, Verstappen terlibat dalam duel di tikungan 1 melawan Piastri dan Norris di beberapa seri terakhirnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement