Link Live Streaming Race F1 GP Spanyol 2025: Max Verstappen Bikin Kejutan?

MONTMELO – Link live streaming race F1 GP Spanyol 2025 bisa ditemukan di akhir artikel. Balapan tersebut akan berlangsung di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu (1/6/2025) pukul 20.00 WIB.

Race F1 GP Spanyol 2025 dapat disaksikan langsung di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Dominasi McLaren

Start balapan F1 GP Miami 2025 (Foto: X/@F1)

McLaren F1 Team lagi-lagi mendominasi di seri ke sembilan F1 2025. Oscar Piastri sukses merebut pole position sementara Lando Norris akan start dari posisi dua.

Max Verstappen akan memulai balapan ini dari posisi tiga. Situasi itu membuat sang juara dunia F1 2024 mengaku bakal melakukan sesuatu yang menarik di tikungan satu.

“Saya pikir ini waktunya bersinar di tikungan 1, ada tiga mobil di waktu bersamaan untuk foto-foto. Kenapa tidak?” ungkap Verstappen, mengutip dari Crash, Minggu (1/6/2025).

Meski setengah bercanda, pernyataan pembalap asal Belanda itu patut dicermati. Sebab, Verstappen terlibat dalam duel di tikungan 1 melawan Piastri dan Norris di beberapa seri terakhirnya.