JADWAL dan link live streaming Formula One (F1) GP Spanyol 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan jet darat yang digelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol tersebut tepatnya akan digelar pada 30 Mei sampai 1 Juni 2025 dan dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Balapan bergengsi ini akan menjadi salah satu momen penting dalam kalender F1 2025, menguji skill, strategi, dan kekuatan tim-tim papan atas. Adu strategi pit stop, perebutan pole position, hingga aksi wheel-to-wheel dijamin akan menyajikan tontonan mendebarkan selama akhir pekan.
Jumat, 30 Mei 2025
18:25 WIB: Practice 1
21:55 WIB: Practice 2
Sabtu, 31 Mei 2025
08:10 WIB: The F1 Show (DELAY)
17:25 WIB: Practice 3
20:10 WIB: Qualifying Pre Show
20:55 WIB: Qualifying
22:00 WIB: Qualifying Post Show
Minggu, 1 Juni 2025
18:30 WIB: Grand Prix Sunday
19:55 WIB: Main Race
22:00 WIB: Chequered Flag