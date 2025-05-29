Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Formula One (F1) GP Spanyol 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan jet darat yang digelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol tersebut tepatnya akan digelar pada 30 Mei sampai 1 Juni 2025 dan dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Balapan bergengsi ini akan menjadi salah satu momen penting dalam kalender F1 2025, menguji skill, strategi, dan kekuatan tim-tim papan atas. Adu strategi pit stop, perebutan pole position, hingga aksi wheel-to-wheel dijamin akan menyajikan tontonan mendebarkan selama akhir pekan.

Simak jadwal Formula 1: Aramco Gran Premio De España 2025 di VISION+:

Jumat, 30 Mei 2025

18:25 WIB: Practice 1

21:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 31 Mei 2025

08:10 WIB: The F1 Show (DELAY)

17:25 WIB: Practice 3

20:10 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

F1 GP Spanyol 2025

Minggu, 1 Juni 2025

18:30 WIB: Grand Prix Sunday

19:55 WIB: Main Race

22:00 WIB: Chequered Flag