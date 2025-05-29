Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |13:52 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan F1 GP Spanyol 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Formula One (F1) GP Spanyol 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan jet darat yang digelar di Sirkuit Catalunya, Spanyol tersebut tepatnya akan digelar pada 30 Mei sampai 1 Juni 2025 dan dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Balapan bergengsi ini akan menjadi salah satu momen penting dalam kalender F1 2025, menguji skill, strategi, dan kekuatan tim-tim papan atas. Adu strategi pit stop, perebutan pole position, hingga aksi wheel-to-wheel dijamin akan menyajikan tontonan mendebarkan selama akhir pekan.

Simak jadwal Formula 1: Aramco Gran Premio De España 2025 di VISION+:

Jumat, 30 Mei 2025

18:25 WIB: Practice 1

21:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 31 Mei 2025

08:10 WIB: The F1 Show (DELAY)

17:25 WIB: Practice 3

20:10 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

F1 GP Spanyol 2025
F1 GP Spanyol 2025

Minggu, 1 Juni 2025

18:30 WIB: Grand Prix Sunday

19:55 WIB: Main Race

22:00 WIB: Chequered Flag

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/37/3179480/lando_norris-7lTF_large.jpg
Hasil Race F1 GP Meksiko 2025: Lando Norris Menang, Charles Leclerc dan Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement