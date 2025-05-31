Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi, Andrea Iannone: The Baby Alien Lebih Kuat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |06:22 WIB
Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi, Andrea Iannone: The Baby Alien Lebih Kuat!
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS pembalap MotoGP, Andrea Iannone, soroti rivalitas antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Menurutnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- jauh lebih kuat ketimbang Rossi.

Penilaian ini disampaikan Iannone setelah dirinya merasakan langsung bersaing dengan dua nama besar itu di MotoGP. Meski lebih jagokan Marquez, dia juga akui kehebatan Rossi.

Valentino Rossi dan Marc Marquez

1. Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi

Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi jadi salah satu topik perbincangan hangat di MotoGP. Kedunya kerap bersaing sengit di atas sirkuit kala sama-sama masih berkarier di MotoGP.

Persaingan Marquez dan Rossi pun kerap hadirkan drama dalam balapan. Salah satunya terjadi di MotoGP Argentina 2018.

Kala itu, Rossi terjatuh karena disenggol Marquez dari belakang saat hendak menikung. Insiden itu terjadi saat balapan memasuki lap 20. Buntut senggolan itu, Rossi terjatuh.

Rossi memang bisa kembali melanjutkan balapan. Tetapi, senggolan itu Rossi hanya bisa finis di urutan ke-19, tepat di belakang Marquez yang mendapat penalti 30 detik. Tentunya, Rossi marah besar karena insiden itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187318/ducati_memuji_kinerja_apik_gresini_racing_tapi_kecewa_dengan_timnya_valentino_rossi-xBks_large.jpg
Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187316/marco_bezzecchi_tak_berani_memberi_penilaian_lebih_tinggi_soal_kiprahnya_di_motogp_2025-K03c_large.jpg
MotoGP 2025: Sempat Jadi Pesaing Marc Marquez, Marco Bezzecchi Merasa Cuma Layak Diberi Nilai 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187314/marc_marquez_sadar_tidak_akan_jadi_dominan_di_motogp_2026-a4gK_large.jpg
Marc Marquez Sadar Takkan Dominan di MotoGP 2026, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187293/penyebab_marc_marquez_sulit_ditaklukkan_rivalnya_di_motogp_2025_diungkap_francesco_guidotti-fkSc_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187072/massimo_meregalli_mengungkap_kesannya_saat_valentino_rossi_kembali_ke_yamaha-ZfUl_large.jpg
Kesan Massimo Meregalli saat Valentino Rossi Comeback ke Yamaha pada 2013
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187068/marco_bezzecchi_muncul_sebagai_pesaing_kuat_buat_marc_marquez_di_paruh_kedua_musim_motogp_2025-uZ6q_large.jpg
Marco Bezzecchi Pelajari Kunci Sukses Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement