Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi, Andrea Iannone: The Baby Alien Lebih Kuat!

EKS pembalap MotoGP, Andrea Iannone, soroti rivalitas antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Menurutnya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- jauh lebih kuat ketimbang Rossi.

Penilaian ini disampaikan Iannone setelah dirinya merasakan langsung bersaing dengan dua nama besar itu di MotoGP. Meski lebih jagokan Marquez, dia juga akui kehebatan Rossi.

1. Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi

Rivalitas Marc Marquez vs Valentino Rossi jadi salah satu topik perbincangan hangat di MotoGP. Kedunya kerap bersaing sengit di atas sirkuit kala sama-sama masih berkarier di MotoGP.

Persaingan Marquez dan Rossi pun kerap hadirkan drama dalam balapan. Salah satunya terjadi di MotoGP Argentina 2018.

Kala itu, Rossi terjatuh karena disenggol Marquez dari belakang saat hendak menikung. Insiden itu terjadi saat balapan memasuki lap 20. Buntut senggolan itu, Rossi terjatuh.

Rossi memang bisa kembali melanjutkan balapan. Tetapi, senggolan itu Rossi hanya bisa finis di urutan ke-19, tepat di belakang Marquez yang mendapat penalti 30 detik. Tentunya, Rossi marah besar karena insiden itu.