Kenapa Banyak Pembalap F1 Lebih Memilih Tinggal di Monaco? Ini Alasannya

KENAPA banyak pembalap F1 lebih memilih tinggal di Monaco? Ternyata ini alasannya!

Pekan lalu digelar balapan F1 GP Monaco 2025 di Sirkuit Jalan Raya Kota Monte Carlo. Balapan ini seperti kandang buat sejumlah pembalap.

Padahal, hanya satu orang yang secara resmi mewakili Monaco di F1 yakni Charles Leclerc. Sisanya hanya memilih tinggal di negara kecil tersebut.

Lantas, kenapa banyak pembalap F1 lebih memilih tinggal di Monaco? Simak ulasan berikut ini.

1. Bebas Pajak

Pertama dan paling penting, Monaco tidak memungut pajak penghasilan pribadi bagi warganya maupun ekspatriat (kecuali warga negara Prancis). Ini sangat menguntungkan bagi pembalap F1 yang memiliki penghasilan mencapai jutaan dollar AS per tahun.

Jika tinggal di negara seperti Inggris atau Jerman, mereka bisa dikenai pajak penghasilan hingga 45 persen atau lebih. Hal itu membuat para pembalap akan kehilangan pendapatan secara signifikan.

Kedua, Monaco menawarkan kehidupan mewah seperti apartemen eksklusif, mobil sport, restoran bintang Michelin, dan kapal pesiar. Meski kecil, negara itu sangat eksklusif dan aman, serta memberikan privasi yang tinggi, yang penting bagi selebritas seperti pembalap F1.