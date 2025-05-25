Berjaya di Sprint Race, Alex Marquez Makin Pede Hadapi Balapan Utama MotoGP Inggris 2025

SILVERSTONE – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, percaya diri menatap balapan utama MotoGP 2025 yang digelar hari ini, Minggu (25/5/2025) pukul 19.00 WIB. Apalagi ia semakin yakin bisa bersinar usai memenangkan sprint race seri ketujuh MotoGP 2025 tersebut.

Ya, Alex berhasil menjadi yang tercepat dalam Sprint Race MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris pada Sabtu 24 Mei 2025 malam WIB. Catatan itu menjadi modal bagus untuk Alex Marquez.

1. Punya Modal Penting

Alex Marquez mengatakan balapan utama pastinya akan berjalan cukup ketat. Untuk itu dia dan timnya akan menyiapkan skema terbaik agar dapat meraih hasil maksimal dalam balapan tersebut.

"Saya pikir akan menjadi balapan yang sangat strategis dan untuk melihat siapa yang bisa menghemat sedikit lebih baik," kata Alex Marquez dilansir dari laman Motosan, Minggu (25/5/2025).

"Kami akan menganalisis bagian mana yang lebih banyak mengeluarkan biaya, dan bagian mana yang lebih sedikit mengeluarkan biaya, sehingga saat pemanasan kami dapat memahami apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan ban," tambahnya.

Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

2. Persiapan Sudah Matang

Pembalap asal Spanyol memastikan sangat antusias akan segera turun balap utama dalam MotoGP Inggris 2025. Kondisinya pun tidak ada masalah setelah melakukan rangkaian persiapan.

"Ini akan sangat panjang, hari ini saya merasa baik, dan itu memberikan Anda ketenangan pikiran, tetapi tanpa bersantai," sambung Alex Marquez.