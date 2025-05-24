Berapa Harga Motor Desmosedici Marc Marquez di MotoGP? Ternyata Segini Besarannya

BERAPA harga motor Desmosedici Marc Marquez di MotoGP? Ternyata segini perkiraan nominalnya!

Marquez saat ini memimpin perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Tepatnya rider asal Spanyol itu bertengger di peringkat pertama dengan 171 poin.

Marquez hanya terpaut 22 poin saja dari sang adik Alex Marquez di posisi dua. Karena itu, ia diprediksi akan berusaha tampil menggila di setiap seri balapan, termasuk MotoGP Inggris 2025 pekan ini.

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Ducati Corse)

Perpindahan Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada 2024, rupanya membuat sang rider kembali ke jalur juara. Di mana pada masa awal kepindahannya, The Baby Alien langsung mendapatkan motor Ducati Desmosedici kendati versi setahun lebih tua.

1. Harga Motor Desmosedici Marc Marquez

Motor MotoGP seperti Desmosedici GP23 dibekali mesin 1000cc 4-tak dengan bobot 157 kg dan mampu menghasilkan sekitar 260 tenaga kuda. Kecepatan maksimalnya mencapai 360 km/jam, menjadikannya salah satu motor tercepat di lintasan balap. Ducati, sebagai produsennya, dikenal unggul di trek lurus berkat tenaga mesin yang luar biasa.

Harga sebuah motor MotoGP berkisar antara 2-3 juta Euro atau setara Rp36-55 miliar (kurs Rp 18.441). Nilai fantastis ini wajar mengingat motor ini merupakan prototipe khusus balap yang tidak diizinkan untuk digunakan di jalan umum. Biaya tinggi tersebut mencerminkan teknologi canggih dan material eksklusif yang digunakan dalam pembuatannya.

Mesinnya saja bernilai 200-250 ribu Euro atau Rp3,6-4,6 miliar; dan setiap pembalap mendapatkan dua motor serta tujuh mesin cadangan per musim.

Angka itu belum termasuk sistem elektronik yang harganya bisa mencapai 100 ribu Euro atau setara dengan Rp1,8 miliar. Komponen-komponen ini dirancang untuk bertahan dalam kondisi balap ekstrem sekaligus memaksimalkan performa.