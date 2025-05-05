Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Raih Perunggu di Piala Sudirman 2025, PBSI Beberkan Catatan Positif Jonatan Christie Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |02:05 WIB
Indonesia Raih Perunggu di Piala Sudirman 2025, PBSI Beberkan Catatan Positif Jonatan Christie Cs
Tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
TIM bulu tangkis Indonesia sukses meraih medali perunggu di Piala Sudirman 2025. PBSI pun beberkan catatan positif yang diperoleh Jonatan Christie cs.

Kabid Binpres Pelatnas PBSI, Eng Hian, menilai tim bulu tangkis Indonesia sudah melakukan regenerasi pemain. Hal ini memperlihatkan kemajuan positif, meskipun timnya memang tidak ukir prestasi ciamik.

Kenapa Juara Piala Sudirman Tidak Dapat Hadiah Uang? Ternyata Ini Alasannya

1. Kiprah Tim Bulu Tangkis Indonesia

Tim bulu tangkis Indonesia harus terhenti di semifinal Piala Sudirman 2025 usai kalah 2-3 dari Korea Selatan. Laga itu berlangsung di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Jumat, 2 Mei 2025.

Eng Hian mengatakan atlet-atlet Indonesia sudah bekerja keras dalam Piala Sudirman 2025. Menurutnya, pemain muda yang diboyong pun mengalami kemajuan cukup signifikan.

"Di luar hasil yang banyak anggapan belum sesuai harapan, tapi progress selama di Piala Sudirman 2025 ini saya melihat ada proses regenerasi yang kami lakukan. Tidak selalu pemain senior yang diturunkan, tapi kami berusaha mengkombinasikan antara junior dengan senior," kata Eng Hian dalam keterangannya.

"Penampilan para pelapis ini hasilnya tidak jelek, malah boleh dibilang seperti Alwi dan Ubed, diberikan kepercayaan menghasilkan yang terbaik. Penampilan Putri Kusuma Wardani juga menurut kami bukan yang jenjangnya terlalu jauh melawan tunggal putri nomor satu dunia dan peraih medali emas Olimpiade," tambahnya.

 

