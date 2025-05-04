Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Juara Piala Sudirman Tidak Dapat Hadiah Uang? Ternyata Ini Alasannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |19:55 WIB
Kenapa Juara Piala Sudirman Tidak Dapat Hadiah Uang? Ternyata Ini Alasannya
Tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
KENAPA juara Piala Sudirman tidak dapat hadiah uang? Alasannya akan diungkap dalam artikel ini. Hal ini menarik diulas karena Piala Sudirman 2025 baru saja rampung digelar. 

Piala Sudirman diketahui mengedepankan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan nasional, dan semangat sportivitas di atas insentif finansial. Turnamen ini menjadi simbol prestise dalam dunia bulu tangkis, di mana para atlet berlaga untuk kejayaan negara mereka dan warisan olahraga yang lebih besar.

trofi piala sudirman foto pb djarum

Walaupun tidak berhadiah uang, beberapa negara memberikan bonus atau penghargaan kepada atlet mereka yang berprestasi di Piala Sudirman. Tetapi, jumlah dan bentuknya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing negara.

Juara Piala Sudirman Tidak Dapat Hadiah Uang?

Pemenang turnamen beregu campuran paling bergengsi, Piala Sudirman, tidak menerima hadiah uang tunai. Peneybabnya, turnamen ini memang tidak menyediakan hadiah uang resmi sejak pertama kali diselenggarakan pada 1989.

Aturan ini menjadi bagian dari tradisi yang dijaga oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Hal tersebut menekankan bahwa tujuan utama turnamen ini adalah untuk mengangkat semangat nasionalisme, kehormatan, dan kebanggaan membela negara, bukan untuk keuntungan finansial.

Piala Sudirman sendiri merupakan ajang beregu campuran yang mempertemukan tim-tim nasional dari berbagai negara. Turnamen ini dirancang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan memperkuat identitas nasional melalui olahraga.

 

