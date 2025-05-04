Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

IFSC World Cup 2025 Dapat Sambutan Hangat di Bali, Waketum Beri Apresiasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |01:01 WIB
IFSC World Cup 2025 Dapat Sambutan Hangat di Bali, Waketum Beri Apresiasi
IFSC Climbing World Cup 2025 dapat sambutan hangat di Bali (Foto: Instagram/@fpti_official)
A
A
A

NUSA DUA - Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Irjen Herry Heryawan, senang IFSC World Cup Bali 2025 disambut hangat. Untuk itu, da mengapresiasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal tersebut.

1. Pentingnya Kerja Sama

Irjen Herry Heryawan

Pria yang juga Ketua Organizing Committe IFSC World Cup Bali 2025 itu berterima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan energi positif untuk ajang tersebut. Ia menilai pentingnya kolaborasi dan kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan event internasional ini dengan sukses.

“Tanpa kerja sama yang solid, tentu acara sebesar ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik,” ujar Herry, dikutip Minggu (4/5/2025).

IFSC World Cup Bali 2025 adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia, khususnya Bali, menjadi tuan rumah ajang IFSC World Cup dengan skala penuh. Ajang tersebut juga sebagai wadah atlet Indonesia unjuk kualitas

“Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal kebanggaan nasional. Kami ingin menunjukkan kepada dunia baha Indonesia, khususnya Bali, mampu menjadi tuan rumah yang hebat dan membanggakan,” tukas Herry.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement