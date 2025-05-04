IFSC World Cup 2025 Dapat Sambutan Hangat di Bali, Waketum Beri Apresiasi

NUSA DUA - Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Irjen Herry Heryawan, senang IFSC World Cup Bali 2025 disambut hangat. Untuk itu, da mengapresiasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal tersebut.

1. Pentingnya Kerja Sama

Pria yang juga Ketua Organizing Committe IFSC World Cup Bali 2025 itu berterima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan energi positif untuk ajang tersebut. Ia menilai pentingnya kolaborasi dan kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan event internasional ini dengan sukses.

“Tanpa kerja sama yang solid, tentu acara sebesar ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik,” ujar Herry, dikutip Minggu (4/5/2025).

IFSC World Cup Bali 2025 adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia, khususnya Bali, menjadi tuan rumah ajang IFSC World Cup dengan skala penuh. Ajang tersebut juga sebagai wadah atlet Indonesia unjuk kualitas

“Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal kebanggaan nasional. Kami ingin menunjukkan kepada dunia baha Indonesia, khususnya Bali, mampu menjadi tuan rumah yang hebat dan membanggakan,” tukas Herry.