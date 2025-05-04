Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Minta Maaf Gagal Bawa Indonesia ke Final Piala Sudirman 2025, Siti Fadia/Amallia Cahaya: Kami Sudah Berjuang Mati-matian

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |13:40 WIB
Minta Maaf Gagal Bawa Indonesia ke Final Piala Sudirman 2025, Siti Fadia/Amallia Cahaya: Kami Sudah Berjuang Mati-matian
Ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN - Pasangan ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi, minta maaf karena gagal membawa Merah-Putih lolos ke final Piala Sudirman 2025. Fadia/Tiwi menegaskan mereka sudah berjuang mati-matian, namun nyatanya hal itu tak cukup untuk mengalahkan ganda putri Korea Selatan di semifinal.

Fadia/Tiwi dipercaya tampil di laga penentu atau partai kelima oleh tim pelatih ganda putri saat Indonesia melawan Korea Selatan di babak semifinal. Sayangnya, mereka tak mampu meredam kekuatan Baek Ha Na/Lee So Hee.

Fadia/Tiwi kalah dalam tiga gim 10-21, 21-18, dan 15-21 pada laga yang berlangsung di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China, Senin (3/5) kemarin. Kekalahan ini praktis membuat tim Indonesia kalah dari Korea Selatan dengan skor 2-3.

1. Pujian untuk Siti Fadia

Usai laga, Tiwi mengapresiasi perjuangan Fadia. Karena sebelumnya, Fadia bermain di sektor ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah yang berujung kekalahan dua gim langsung dari Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dengan skor 10-21, 15-21.

“Untuk pertandingan hari ini (kemarin), saya terima kasih banyak untuk Fadia karena dia sudah bermain di partai pertama tadi di ganda campuran lalu memaksa bermain di ganda putri. Tentu saja tidak mudah,” kata Tiwi dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (4/5/2025).

Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)

2. Minta Maaf

Tiwi menyampaikan permohonan maafnya karena dirinya dan Fadia tidak bisa mengantarkan tim Indonesia ke partai final. Namun, dia menegaskan kalau mereka telah berusaha semaksimal mungkin.

“Kami mohon maaf tidak bisa menyumbang poin tapi kami sudah berusaha mati-matian di lapangan tadi,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
